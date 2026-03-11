運動雲

徐若熙經典賽後火速回軟銀！　坦言實力仍不足、拚開季輪值

▲WBC中華隊投手徐若熙。（圖／記者林敬旻攝）

記者胡冠辰／臺北報導

經典賽中華隊王牌投手徐若熙結束賽事後，已於今（11日）重新回到NPB福岡軟銀鷹報到，並參加當天對讀賣巨人之戰的賽前練習，進行傳接球等調整。

徐若熙先前隨軟銀參加2月底台日交流賽後，隨即加入中華隊備戰經典賽；他在5日對澳洲之戰擔任先發，繳出4局無失分的好投表現，不過中華隊最終在預賽止步未能晉級，賽事結束後，他也迅速返回軟銀報到。

回顧這次經典賽經驗，徐若熙受訪時表示：「看到像是大聯盟等級的選手之後，果然會覺得自己的實力還是不夠，讓我有這樣的感受。」

值得一提的是，徐若熙並未隨中華隊返回台灣，而是選擇直接回到球隊報到；軟銀監督小久保裕紀也透露球隊對他的培養規劃，「我也有提到，既然目前已經完成一次可以投入實戰的狀態，其實不需要特地再拿去做額外強化，接下來會再決定他的行程安排。」

根據《西日本體育》報導指出，隨著徐若熙提前回到球隊調整，若能在接下來的熱身賽登板，也讓他爭取開季先發輪值的機會增加；對此徐若熙表示：「關於進入先發輪值，當然是很想做到，但最重要的還是把眼前的訓練以及自己身體的狀態放在第一位，所以我會朝著這個方向持續努力。」

