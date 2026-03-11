「迷信」才刷到83分？　阿德巴約天后女友自爆：一度不敢進場觀戰

▲熱火阿德巴約單場砍下83分，天后女友一度不敢回到場內怕拐氣。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

NBA邁阿密熱火主戰長人阿德巴約（Bam Adebayo）在11日主場對上華盛頓巫師之戰，寫下單場83分的聯盟歷史次高單場個人得分紀錄。此戰阿德巴約的女友，WNBA現役4屆MVP得主，超級球星威爾森（A'ja Wilson）也在現場觀戰見證歷史。不過她賽後卻自爆，「一度因為自己沒在座位上，反而阿德巴約打得很好，而想到後台觀戰就好。」

阿德巴約今日寫下歷史新頁，單場狂轟83分打破熱火單場個人得分紀錄，也是聯盟史上自1962年的張伯倫（Wilt Chamberlain）單場100分之外，聯盟次高的單場得分紀錄。

此戰阿德巴約的女友，WNBA現役超級球星威爾森也在場見證歷史，兩人在賽後更是上演「深情相擁」戲碼，才子佳人更是一段佳話。

不過威爾森賽後受訪時則打趣表示，「比賽過程自己一度因為太緊張而躲了起來，我不想搞砸任何事情，特別是我和阿德巴約都是非常講究比賽慣例的人。」

威爾森說道，「我當時想，如果我不在座位上，他卻打得那麼好，那麼我就別坐回場邊觀眾席，我當時剛剛坐下，阿德巴約就罰丟了一個球，當時我真的想回到後台，但同時我也想在現場支持著他。」

但無論如何，阿德巴約還是完成歷史紀錄，用單場43投20中，外帶43罰36中，狂轟NBA歷史單場次高的83分外帶9籃板、3助攻、2抄截、2阻攻，除了立下現代籃球的「83分障礙」，包括單場43次罰球、罰中36球，恐怕短期內都難以超越。

▲阿德巴約單場砍下83分，成為NBA歷史單場次高紀錄。（圖／路透）