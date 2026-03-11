運動雲

柯蕭最後一舞未完成！可能「沒登板」就遭淘汰　美國球迷超氣憤

▲傳奇左投柯蕭（Clayton Kershaw）。（圖／達志影像／美聯社）

▲傳奇左投柯蕭（Clayton Kershaw）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）爆出震撼戰果，美國隊今（11）日以6比8不敵義大利，預賽出現淘汰危機，更引發外界關注的是，為本屆賽事短暫復出的傳奇左投柯蕭（Clayton Kershaw）全場未獲登板機會，若美國最終止步預賽，這位3屆賽揚獎得主可能在未踏上投手丘的情況下結束生涯終章。

此役美國投手群開局就遭義大利打線重創，一度陷入0比8落後的困境，儘管打線在後段展開反攻，一度將差距縮小，但最終仍無力逆轉，以6比8吞下敗仗。

美國隊以3勝1敗結束預賽賽程，但晉級與否仍須視其他場次結果以及失分率比較而定，情勢相當緊繃。

比賽過程中，柯蕭在8局曾於牛棚開始熱身準備登板，但最終直到比賽結束都未被派上場。這位道奇傳奇左投在去年球季後已宣布退休，但為了追求生涯最後一座國際賽冠軍，本屆WBC特地復出加入美國隊，他先前曾表示，「我想成為球隊的保險。」

然而這場比賽結束後，若美國隊最終無緣晉級，柯蕭當天在牛棚的熱身投球，可能就會成為他職業生涯最後一次在球場上的身影。這位曾拿下3次賽揚獎與1次國聯MVP的強投，可能以如此方式結束球員生涯，也讓不少球迷難以接受。

美國社群媒體上湧現大量聲音，有球迷感嘆，「如果那一瞬間牛棚的柯蕭，就是他最後的球員身影，真的太令人難過。」也有人直言，「最後應該讓柯蕭上場投一下吧。」

更有人對球隊處境表達不滿，「如果就這樣結束到底打算怎麼辦？」「偉大的柯蕭最後止步預賽是無法接受的。」怒氣與惋惜情緒在網路上迅速擴散。

