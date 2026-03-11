峮峮代言龍角散在東京巨蛋暴紅！　驚喜直呼「覺得自己很酷」

▲中信兄弟PS人氣成員峮峮（圖／中信兄弟提供）

記者胡冠辰／臺北報導

中信兄弟Passion Sisters人氣成員峮峮近期因日本喉糖品牌龍角散的廣告登上東京巨蛋大螢幕，引發台日球迷熱議；她11日出席記者會時也談及此事，坦言自己事前並不知道廣告會在世界棒球經典賽期間曝光，得知後又驚又喜，直呼「覺得自己很酷」，也感謝龍角散給予機會。

峮峮受訪時表示，這支龍角散廣告其實是她去年12月赴日本工作時拍攝完成，當時並不清楚後續會安排在經典賽期間播出；她說因為龍角散一直都是中信兄弟合作的贊助商，所以原本只是以為，廣告可能會等到中華職棒新球季開打後，在球場內播放。

對於廣告在東京巨蛋曝光，峮峮坦言相當驚喜，「我自己是覺得非常開心，也蠻驚訝的，」她透露，當時跟著大隊前往日本，抵達後便直接前往飯店，因此也是在球迷不斷標註她之後，才知道自己的廣告已經登上東京巨蛋大螢幕。

除了談到廣告話題，峮峮也分享此次在經典賽應援中最感動的一幕；她表示中華隊在場上展現出的拚戰精神，讓她印象深刻，尤其是在比分落後時，球員依舊全力以赴面對每一顆球、完成每一個比賽內容，這樣的態度最讓她動容。

她也提到，場邊球迷的投入同樣令人感動，「不管落後多少，大家還是會喊到最後一刻。」她說無論是應援團帶動口號，或是啦啦隊在台上持續帶動氣氛，應援區球迷始終沒有放棄，直到比賽最後一刻仍全力相挺。

峮峮認為棒球最珍貴的地方，就是能夠凝聚大家的心；她提及能有這樣一項運動，把球員、球迷以及所有在場的人串連在一起，是常難得也非常可貴的事。