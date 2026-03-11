運動雲

>

經典賽15打數1安打後回西武　林安可：必須再更成長才行

▲中華隊林安可安打尚未開張。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊林安可。（圖／記者林敬旻攝）

記者胡冠辰／綜合報導

今年效力日本職棒西武獅的臺灣外野手林安可，日前代表中華隊出戰世界棒球經典賽，林安可11日已回到埼玉縣先與三軍會合，並進行打擊練習等調整課程；球團預計在他完成數日調整後，安排升上一軍，為新球季做準備。

林安可這次在WBC預賽C組出賽4場，總計15打數僅敲出1支安打，中華隊最終以2勝2敗、分組第4作收，無緣晉級；回顧這次國際賽經驗，林安可接受日媒《西日本體育》採訪坦言收穫很多，也深刻感受到高強度比賽下的差距。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林安可提及，「尤其是在打擊方面，我深切感受到層級上的差異，我必須要再更成長才行。」面對未能幫助球隊闖進下一輪的他，也展現重新出發的決心。

在對上日本隊的比賽中，林安可也提前交手未來將在洋聯碰頭的投手，包括東北樂天金鷲藤平尚真、歐力士猛牛宮城大彌，同時也近距離觀察北海道日本火腿鬥士北山亘基與歐力士猛牛曾谷龍平的投球內容，讓他對日職投手群有更直接的認識。

談到對日本投手群的印象，林安可說，「真的都是非常優秀的投手，我想和中職相比，配球方式應該也不一樣，所以我希望自己能帶著想法，好好去適應日本棒球。」

關鍵字： 2026WBC2026WBC中華隊林安可

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

義大利3轟震撼美國！8比6爆冷勝　美媒崩潰：WBC最大爆冷之一

義大利3轟震撼美國！8比6爆冷勝　美媒崩潰：WBC最大爆冷之一

快訊／超越Kobe神紀錄誕生　NBA熱火阿德巴約單場轟「83分」

快訊／超越Kobe神紀錄誕生　NBA熱火阿德巴約單場轟「83分」

美國面臨淘汰危機！？美國、墨西哥、義大利晉級8強條件一次看

美國面臨淘汰危機！？美國、墨西哥、義大利晉級8強條件一次看

美國教頭糗爆！賽前以為已晉級8強　輸球後認：我完全算錯...

美國教頭糗爆！賽前以為已晉級8強　輸球後認：我完全算錯...

中華隊WBC後下一站是亞運　搶進洛杉磯奧運關鍵戰在2027年12強

中華隊WBC後下一站是亞運　搶進洛杉磯奧運關鍵戰在2027年12強

中華隊返台！陳傑憲機上廣播吐心聲「成績不完美，但感動會記得」

中華隊返台！陳傑憲機上廣播吐心聲「成績不完美，但感動會記得」

美國隊今戰不敗義大利拼分組龍頭　德羅薩直言：當成非贏不可

美國隊今戰不敗義大利拼分組龍頭　德羅薩直言：當成非贏不可

回應「控分」質疑　韓媒：台灣若感不服應先擊敗澳洲

回應「控分」質疑　韓媒：台灣若感不服應先擊敗澳洲

捷克強壓7局無失分！周東佑京3分砲、村上宗隆滿貫彈助日本9比0勝

捷克強壓7局無失分！周東佑京3分砲、村上宗隆滿貫彈助日本9比0勝

中信兄弟PS女孩32人名單公布！ 前女團珮含、容容加盟成亮點

中信兄弟PS女孩32人名單公布！ 前女團珮含、容容加盟成亮點

Ella爆哭送別袁惟仁　昨才在西安開唱..今一早趕回

熱門新聞

義大利3轟震撼美國！8比6爆冷勝　美媒崩潰：WBC最大爆冷之一

快訊／超越Kobe神紀錄誕生　NBA熱火阿德巴約單場轟「83分」

美國面臨淘汰危機！？美國、墨西哥、義大利晉級8強條件一次看

美國教頭糗爆！賽前以為已晉級8強　輸球後認：我完全算錯...

中華隊WBC後下一站是亞運　搶進洛杉磯奧運關鍵戰在2027年12強

中華隊返台！陳傑憲機上廣播吐心聲「成績不完美，但感動會記得」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1義大利3轟震撼美國！美媒崩潰

2單場轟83分　NBA熱火阿德巴約神紀錄

3美國恐被淘汰!?三隊晉級條件一次看

4美教頭鬧烏龍以為已晉級　輸球認算錯

5中華隊WBC後下一站是亞運

最新新聞

1美國太鬆懈？美媒爆：球員慶祝到半夜

2林鴻道獲一等卿雲勳章　國手齊祝賀

30比9兵敗日本　捷克總教練感人發言

4Wuuuuu～念庭！原創主播竟在WBC

5爆冷贏美國　MLB驚：義大利隊史最大勝利

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

【費仔講台語】自我介紹「我是天公仔囝」露可愛笑容

飆三振！東京巨蛋響《將軍令》　曾峻岳直呼感謝：我自己也嚇到

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

【卓榮泰包機看球爭議】他趕快緩頰：我被叫韓國輸都沒生氣了

【澳洲三寶】大貨車也敢逼 學長直接撞下去看他屁股開花

蔡依林熬夜又恍神了？　〈天空〉.〈假裝〉分不清

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

台灣無緣晉級WBC八強　籃籃曝「機長暖心廣播」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366