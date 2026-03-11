經典賽15打數1安打後回西武　林安可：必須再更成長才行

▲中華隊林安可。（圖／記者林敬旻攝）



記者胡冠辰／綜合報導

今年效力日本職棒西武獅的臺灣外野手林安可，日前代表中華隊出戰世界棒球經典賽，林安可11日已回到埼玉縣先與三軍會合，並進行打擊練習等調整課程；球團預計在他完成數日調整後，安排升上一軍，為新球季做準備。

林安可這次在WBC預賽C組出賽4場，總計15打數僅敲出1支安打，中華隊最終以2勝2敗、分組第4作收，無緣晉級；回顧這次國際賽經驗，林安可接受日媒《西日本體育》採訪坦言收穫很多，也深刻感受到高強度比賽下的差距。

林安可提及，「尤其是在打擊方面，我深切感受到層級上的差異，我必須要再更成長才行。」面對未能幫助球隊闖進下一輪的他，也展現重新出發的決心。

在對上日本隊的比賽中，林安可也提前交手未來將在洋聯碰頭的投手，包括東北樂天金鷲藤平尚真、歐力士猛牛宮城大彌，同時也近距離觀察北海道日本火腿鬥士北山亘基與歐力士猛牛曾谷龍平的投球內容，讓他對日職投手群有更直接的認識。

談到對日本投手群的印象，林安可說，「真的都是非常優秀的投手，我想和中職相比，配球方式應該也不一樣，所以我希望自己能帶著想法，好好去適應日本棒球。」