經典賽中華隊止步預賽　林昱珉喊話帶著遺憾繼續努力、孫易磊吐心聲

▲中華隊投手林昱珉。（圖／記者林敬旻攝）



記者胡冠辰／臺北報導

2026世界棒球經典賽C組預賽落幕，中華隊在東京巨蛋最終以2勝2敗作收，雖然因比較失分率無緣晉級8強，但全隊在傷兵與逆境中拚戰到底，尤其延長賽力退韓國、寫下隊史首度在經典賽擊敗韓國紀錄，仍讓大批球迷動容。

隨著賽事告一段落，旅美投手林昱珉與旅日好手孫易磊也陸續在社群媒體發文，吐露此次披上中華隊戰袍的心聲。

中華隊本屆賽事一路走來跌宕起伏，開賽前就面臨傷兵與戰力異動，正式比賽又接連歷經首戰不敵澳洲、次戰遭日本提前結束的低潮，不過第3戰對捷克火力大爆發，以14比0強勢搶下首勝，最終戰更在延長賽以5比4力克韓國，展現強韌韌性；儘管最終無緣晉級，但全隊奮戰精神已贏得球迷掌聲。

林昱珉在IG發文寫下，「謝謝棒球，讓我們所有人相聚在這裡。」他提到，穿上國家隊球衣時，心裡更多的是一份踏實與安心，「因為我知道，有很多人在我們身後。」他也特別感謝一路並肩作戰的教練團、後勤團隊，以及一路支持中華隊的球迷。

對於此次國際賽留下的遺憾，林昱珉也坦言，回到美國之後，自己仍會帶著這份不甘持續努力，「抵達美國後，我也會帶著不甘與遺憾繼續努力；期待未來還有機會在球場上，讓大家更認識台灣。」

▲中華隊孫易磊。（圖／記者林敬旻攝）



孫易磊則表示，自己不是能夠馬上整理好情緒、立刻發文的人，因此隔了一段時間才寫下心得；他回顧這段從1月一路走到現在的歷程，坦言受到很多人幫助，也感受到團隊組成與變動中的酸甜苦辣，「有些人加入了又離開，很謝謝你們。」

雖然中華隊未能如願前進邁阿密，孫易磊仍以一句「沒能看到邁阿密的海灘，但收穫了很多東西」，道出這趟經典賽旅程的複雜心情；他也提到，這一路上遇見很多人、得到很多靈感，最後向所有幫助過他的人表達感謝。