運動雲

>

經典賽中華隊止步預賽　林昱珉喊話帶著遺憾繼續努力、孫易磊吐心聲

▲中華隊投手林昱珉。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊投手林昱珉。（圖／記者林敬旻攝）

記者胡冠辰／臺北報導

2026世界棒球經典賽C組預賽落幕，中華隊在東京巨蛋最終以2勝2敗作收，雖然因比較失分率無緣晉級8強，但全隊在傷兵與逆境中拚戰到底，尤其延長賽力退韓國、寫下隊史首度在經典賽擊敗韓國紀錄，仍讓大批球迷動容。

隨著賽事告一段落，旅美投手林昱珉與旅日好手孫易磊也陸續在社群媒體發文，吐露此次披上中華隊戰袍的心聲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中華隊本屆賽事一路走來跌宕起伏，開賽前就面臨傷兵與戰力異動，正式比賽又接連歷經首戰不敵澳洲、次戰遭日本提前結束的低潮，不過第3戰對捷克火力大爆發，以14比0強勢搶下首勝，最終戰更在延長賽以5比4力克韓國，展現強韌韌性；儘管最終無緣晉級，但全隊奮戰精神已贏得球迷掌聲。

林昱珉在IG發文寫下，「謝謝棒球，讓我們所有人相聚在這裡。」他提到，穿上國家隊球衣時，心裡更多的是一份踏實與安心，「因為我知道，有很多人在我們身後。」他也特別感謝一路並肩作戰的教練團、後勤團隊，以及一路支持中華隊的球迷。

對於此次國際賽留下的遺憾，林昱珉也坦言，回到美國之後，自己仍會帶著這份不甘持續努力，「抵達美國後，我也會帶著不甘與遺憾繼續努力；期待未來還有機會在球場上，讓大家更認識台灣。」

▲中華隊孫易磊。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊孫易磊。（圖／記者林敬旻攝）

孫易磊則表示，自己不是能夠馬上整理好情緒、立刻發文的人，因此隔了一段時間才寫下心得；他回顧這段從1月一路走到現在的歷程，坦言受到很多人幫助，也感受到團隊組成與變動中的酸甜苦辣，「有些人加入了又離開，很謝謝你們。」

雖然中華隊未能如願前進邁阿密，孫易磊仍以一句「沒能看到邁阿密的海灘，但收穫了很多東西」，道出這趟經典賽旅程的複雜心情；他也提到，這一路上遇見很多人、得到很多靈感，最後向所有幫助過他的人表達感謝。

關鍵字： 2026WBC2026WBC中華隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

義大利3轟震撼美國！8比6爆冷勝　美媒崩潰：WBC最大爆冷之一

義大利3轟震撼美國！8比6爆冷勝　美媒崩潰：WBC最大爆冷之一

快訊／超越Kobe神紀錄誕生　NBA熱火阿德巴約單場轟「83分」

快訊／超越Kobe神紀錄誕生　NBA熱火阿德巴約單場轟「83分」

美國面臨淘汰危機！？美國、墨西哥、義大利晉級8強條件一次看

美國面臨淘汰危機！？美國、墨西哥、義大利晉級8強條件一次看

中華隊返台！陳傑憲機上廣播吐心聲「成績不完美，但感動會記得」

中華隊返台！陳傑憲機上廣播吐心聲「成績不完美，但感動會記得」

美國教頭糗爆！賽前以為已晉級8強　輸球後認：我完全算錯...

美國教頭糗爆！賽前以為已晉級8強　輸球後認：我完全算錯...

美國隊今戰不敗義大利拼分組龍頭　德羅薩直言：當成非贏不可

美國隊今戰不敗義大利拼分組龍頭　德羅薩直言：當成非贏不可

捷克強壓7局無失分！周東佑京3分砲、村上宗隆滿貫彈助日本9比0勝

捷克強壓7局無失分！周東佑京3分砲、村上宗隆滿貫彈助日本9比0勝

回應「控分」質疑　韓媒：台灣若感不服應先擊敗澳洲

回應「控分」質疑　韓媒：台灣若感不服應先擊敗澳洲

快訊／中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

快訊／中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

中信兄弟PS女孩32人名單公布！ 前女團珮含、容容加盟成亮點

中信兄弟PS女孩32人名單公布！ 前女團珮含、容容加盟成亮點

【北捷中山站爆旅客持刀】大量警消衝入站內　現場一度緊張

熱門新聞

義大利3轟震撼美國！8比6爆冷勝　美媒崩潰：WBC最大爆冷之一

快訊／超越Kobe神紀錄誕生　NBA熱火阿德巴約單場轟「83分」

美國面臨淘汰危機！？美國、墨西哥、義大利晉級8強條件一次看

中華隊返台！陳傑憲機上廣播吐心聲「成績不完美，但感動會記得」

美國教頭糗爆！賽前以為已晉級8強　輸球後認：我完全算錯...

美國隊今戰不敗義大利拼分組龍頭　德羅薩直言：當成非贏不可

讀者回應

﻿

熱門新聞

1義大利3轟震撼美國！美媒崩潰

2單場轟83分　NBA熱火阿德巴約神紀錄

3美國恐被淘汰!?三隊晉級條件一次看

4台灣英雄回台！陳傑憲機上廣播感性致謝

5美教頭鬧烏龍以為已晉級　輸球認算錯

最新新聞

1邊荷律掛心家人吐情緒低落原因

2峮峮限動配aespa歌曲掀暴動

3峮峮簽名球遭總統維安人員拿走直呼好荒謬

4峮峮站上東京巨蛋超感動

5峮峮代言龍角散在東京巨蛋暴紅！

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

【費仔講台語】自我介紹「我是天公仔囝」露可愛笑容

飆三振！東京巨蛋響《將軍令》　曾峻岳直呼感謝：我自己也嚇到

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

【卓榮泰包機看球爭議】他趕快緩頰：我被叫韓國輸都沒生氣了

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

蔡依林熬夜又恍神了？　〈天空〉.〈假裝〉分不清

台灣無緣晉級WBC八強　籃籃曝「機長暖心廣播」

【史上最快破哏紀錄】 陳意涵「超強預言家」上身！冷笑話直接被沒收XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366