WBC大爆冷！義大利擊敗美國　總教練不意外：我們是有天賦的球隊

▲▼義大利總教練塞爾維利（Francisco Cervelli）。（圖／截自WBC官網）

▲義大利總教練塞爾維利（Francisco Cervelli）。（圖／截自WBC官網）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）預賽B組今（11）日進行焦點戰，義大利以8比6擊敗奪冠熱門美國隊，上演本屆賽事重大冷門，目前以3戰全勝暫居分組第一，賽後義大利總教練塞爾維利（Francisco Cervelli）接受訪問時，也談到擊敗美國的感想。

義大利此役率先發動攻勢，2局提爾（Kyle Teel）轟出全壘打，隨後安東納奇（Sam Antonacci）再補上2分砲，單局攻下3分；4局卡格利昂（Jac Caglianone）再敲出2分全壘打，將領先擴大至5比0。

美國隊在防守端也出現亂流，6局1人出局一、二壘有人時，凱勒（Brad Keller）處理投手前滾地球試圖傳二壘策動雙殺卻出現暴傳，讓義大利再添1分，隨後又靠犧牲打與暴投追加分數，6局打完義大利已將比分拉開至8比1，後續美國也反攻未果，比數8比6由義大利笑到最後。

美國《MLB Network》賽後發布訪問影片，義大利總教練塞爾維利談到擊敗美國時表示，「太精彩了、太不可思議了，但我並不驚訝，我們是一支非常有天賦的球隊，像是安東納奇、諾里、傑克等球員都充滿天賦與實力，不過現在的感覺真的非常棒。」

他也提醒球隊不能因此鬆懈，「這真的很棒，球員們做得非常好，但我們必須繼續下去，因為這還沒結束，明天還有一場艱難的比賽，如果晉級接下來只會更困難，但我們已經準備好了。」

目前義大利暫居B組第一，但若下一戰不敵墨西哥，三隊可能同為3勝1敗，屆時將比較彼此對戰球隊之間的失分率決定排名，若情勢不利，奪冠熱門美國隊甚至存在在預賽遭淘汰的可能。

