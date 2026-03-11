賈吉淪戰犯？關鍵打席吞再見三振　美國隊長被酸：沒大谷強

▲美國隊長賈吉（Aaron Judge）在對義大利之戰最後打席揮空三振，比賽就此結束。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）B組10日（台灣時間11日）爆出冷門，美國隊以6比8不敵義大利。9局最後關鍵打席，美國隊長賈吉（Aaron Judge）在兩出局、一壘有人的情況下揮空三振，比賽就此結束，也讓他賽後遭到部分球迷批評。

當時美國仍以6比8落後，只要擊出全壘打就能追平比分，但賈吉最終未能把握機會，成為比賽最後一名打者。義大利也在這一刻完成擊敗奪冠熱門美國隊的震撼勝利。

賈吉本屆是生涯首次參加經典賽，並擔任美國隊隊長。雖然在對巴西之戰首打席就擊出全壘打，不過整體成績仍被部分球迷認為未達預期。4場比賽累計16打數4安打，打擊率2成50，另有2轟、5分打點。

比賽結束後，社群平台上出現不少批評聲音，有球迷留言表示「賈吉在關鍵時刻總是打不出來」，也有人將他與日本球星大谷翔平比較，直言「沒有大谷那麼強」。甚至有激動球迷批評他是「戰犯」。

美國隊輸球後，B組晉級情勢變得更加複雜。若接下來墨西哥擊敗義大利，將可能出現美國、義大利與墨西哥同為3勝1敗的局面，屆時將以「失分率」決定誰能晉級8強，奪冠熱門美國隊面臨被淘汰的可能。