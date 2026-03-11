運動雲

峮峮站上東京巨蛋超感動　曝應援團「第一天就沒聲音」仍拚吼到底

▲中信兄弟PS人氣成員峮峮、邊荷律。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟PS人氣成員峮峮。（圖／中信兄弟提供）

記者胡冠辰／臺北報導

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters人氣成員峮峮，日前前進東京巨蛋替中華隊應援，談到此次站上世界棒球經典賽舞台的心情，她直呼「非常開心」，更形容這趟應援之旅是自己生涯中的一大里程碑。

她也透露，看到台式應援文化登上日本媒體，讓她感到「很酷、很厲害」，直言不論是棒球本身、應援文化，還是球迷塞滿巨蛋的畫面，「每一件事都是環環相扣，都是可以讓我們非常驕傲的。」

峮峮回憶，這次能夠站上東京巨蛋應援，心情格外興奮，「對我來說是一個很大的里程碑，因為我們在東京巨蛋的一壘側、三壘側、外野還有草皮都有做表演，我覺得非常特別。」

她也提到，過去從未有機會進入草皮區演出，這次能直接在場內表演，讓她感到十分新鮮。

談到應援過程中最感動的瞬間，峮峮坦言，贏球當下讓應援團幾乎全員潰堤，「贏球的時候，幾乎是應援團那邊，所有的女孩還有團長，大家都哭了，是真的非常感動。」

除了場上情緒沸騰，峮峮也特別提到應援團長們的辛苦付出；她表示中信兄弟應援團長小白經驗豐富、表現穩定，但其他幾位團長經驗相對較少，「好幾個團長第一天結束就沒聲音了，後面他們還是用著『沒有聲音的聲音』在場上帶大家大吼。」

這次臺灣應援文化在東京巨蛋掀起話題，甚至獲得日本媒體關注，對此峮峮直言，「我覺得很酷、很厲害！」她認為正因為有越來越多人看見，無論是啦啦隊體系或棒球體系，都在持續變得更完善。

峮峮指出，臺灣能讓世界看見，不只是啦啦隊站上國際舞台而已，而是整體棒球環境與應援文化的成熟展現，「不管是棒球本身、應援文化，還是球迷塞滿巨蛋這件事，每一件事都是環環相扣，都是可以讓我們非常驕傲的。」

除了臺灣球迷外，峮峮也分享在日本遇到令她印象深刻的海外球迷互動；她透露有位日本球迷特地製作了一本「小冊子」，裡面詳細整理所有球員、各隊成員、應援團、啦啦隊女孩的資料，甚至連應援歌曲歌詞都完整收錄，「全部都超級完整，照片也有，我覺得非常有心。」

而在球場應援工作之外，峮峮也提及演藝事業仍持續推進中；她表示目前仍有戲劇邀約持續洽談，「也會有新的戲劇作品跟大家見面，希望大家可以期待一下。」雖然現階段還不能透露太多細節，但已先向粉絲預告新作品正在醞釀中。

另外談到近期協助邊荷律拍攝寫真集，峮峮也笑說自己其實參與不少，「有一部分是我幫邊荷律的照片！」她透露從邊荷律剛到中信兄弟時，自己就一直向「乖姐」推薦對方非常適合出寫真，「她拍起來很可愛、很適合出。」

峮峮笑說，邊荷律原本一直很害羞，自己和身邊工作人員花了不少時間「極力說服、每天洗腦」，最後才終於成功促成這本作品誕生。

峮峮最後也說，邊荷律希望拍攝過程中她能陪同，自己因此才會一起參與拍攝，她最後也不忘替對方宣傳，「希望大家可以多多支持。」

