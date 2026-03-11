運動雲

美國教頭糗爆！賽前以為已晉級8強　輸球後認：我完全算錯...

記者王真魚／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）B組賽事爆出冷門。世界排名第3的美國隊10日在德州休士頓以6比8不敵世界排名第14的義大利隊，吞下關鍵敗仗。更引發話題的是，美國隊總教練德羅薩（Mark DeRosa）賽前一度誤以為球隊已經確定晉級8強，賽後坦言自己「完全算錯」，對發言深感懊悔。

德羅薩賽前接受《MLB Network》訪問時談到排兵布陣，表示希望讓部分球員也能獲得上場機會，並提到美國隊的晉級「門票已經到手」。但當時美國隊雖然取得3連勝、暫居B組龍頭，仍存在出現三隊同為3勝1敗的可能，並未正式確定晉級。

因為前一天擊敗墨西哥、取得3戰全勝，他誤以為美國已經確定晉級準決賽，甚至曾在受訪時表示：「雖然有點奇怪，但我們已經確定晉級了，還是希望能贏下這場比賽。」

該訪問片段曝光後引發討論。德羅薩賽後坦言自己錯估情勢，「我說錯了……完全誤判晉級的計算方式。」

他表示自己重新檢視賽制與可能情況後才發現錯誤，「包括墨西哥接下來要對義大利，以及如果我們今晚輸球，失分、得分與出局數等所有數據都會影響排名。重新算過之後，我才發現是我單純說錯了。」

這一場對義大利，美國隊排出部分主力輪休的陣容，包括哈波（Bryce Harper）、布萊格曼（Alex Bregman）、羅利（Cal Raleigh）與圖朗（Brice Turang）都未先發。義大利最終以8比6爆冷擊敗美國，讓德羅薩賽前的發言更引發外界關注。

小組賽結束後，美國隊以3勝1敗作收，先前分別擊敗巴西、英國與墨西哥，但不敵義大利。目前義大利以3勝0敗暫居領先，而墨西哥（2勝1敗）將在最後一戰對上義大利。

若義大利擊敗墨西哥，美國隊將以分組第2名晉級；但若墨西哥獲勝，三隊將同為3勝1敗，屆時將依照WBC的比較規則決定晉級隊伍，包括失分率、責失分率等指標，甚至可能需要抽籤決定。

美國隊能否順利晉級8強，將完全取決於義大利與墨西哥之戰的結果。

▲經典賽美國隊，游擊手韓德森（Gunnar Henderson）在6局擊出全壘打後慶祝。（圖／達志影像／美聯社）

▲經典賽美國隊，游擊手韓德森（Gunnar Henderson）在6局擊出全壘打。（圖／達志影像／美聯社）

▲德羅薩（Mark DeRosa）。（圖／達志影像／美聯社）

▲德羅薩（Mark DeRosa）。（圖／達志影像／美聯社）

