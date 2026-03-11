快訊／超越Kobe的81分傳奇　阿德巴約：想知道他會怎麼評價我

記者杜奕君／綜合報導

NBA邁阿密熱火球星阿德巴約（Bam Adebayo）11日在主場對上華盛頓巫師之戰狂轟「83分」，一舉超越2006年「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）的單場81分，成為聯盟歷史次高個人單場得分紀錄。一直視布萊恩為偶像，阿德巴約賽後也感性表示，「我想知道Kobe會怎麼評價我，能和從小崇拜的偶像並駕齊驅，這種感覺太不真實了！」

成為自1962年的上古神獸張伯倫（Wilt Chamberlain）單場100分壯舉後，NBA史上次高個人單場得分表現，阿德巴約雖然因為熱火大幅領先，仍選擇讓他在場上「刷分」，甚至隊友刻意罰球不進後犯規，讓阿德巴約獲得更多進攻時間的做法，引發不少討論，不過最終計分板上大大的83分個人得分紀錄，仍是不爭事實。

阿德巴約也正式打破已逝傳奇球星布萊恩的「單場81分」障礙，成為史上單場得分次高的那個男人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賽後阿德巴約被問到超越傳奇「黑曼巴」的感想時說道，「我一直在想，如果布萊恩看到有人超越了他，會說些什麼，我的腦海中一直在想，他會對我有怎樣的評價？能和從小崇拜的偶像並駕齊驅，這種感覺太不真實了。」

阿德巴約也說，「自己的名字能和布萊恩連結在一起，這感覺真的棒極了！我甚至不知道怎麼用言語來描述這個晚上，整個人感覺輕飄飄的。」

▲熱火阿德巴約單場砍下83分歷史留名。（圖／路透）