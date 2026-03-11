喝咖啡喝到覺醒！義大利「espresso」開轟慶祝爆紅

The Espresso shots are flowing in the Italian dugout ☕️ pic.twitter.com/4LQh1GXIX8 — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 11, 2026

記者王真魚／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）義大利以8比6擊敗奪冠熱門美國隊，不僅在分組賽寫下關鍵勝利，這支被球迷暱稱為「濃縮咖啡軍團」的球隊再度成為賽會焦點。

義大利隊早在2023年經典賽就因休息區出現Nespresso咖啡機爆紅，今年再度把咖啡機帶進休息區，延續這項「義式傳統」。

總教練切爾維利（Francisco Cervelli）笑說，咖啡對義大利人來說是一種生活方式，「在義大利，我們一天可能喝上20杯咖啡。」

本屆賽事更把咖啡文化與比賽結合。隊長帕斯昆提諾（Vinnie Pasquantino）提出創意，只要球員擊出全壘打，就要回到休息區喝一杯濃縮咖啡慶祝，形成獨特的「espresso celebration」。

面對星光熠熠的美國隊，義大利從開賽就火力全開。2局上捕手提爾（Kyle Teel）先轟出陽春砲打破僵局，隨後安東納奇（Sam Antonacci）再擊出兩分砲，單局攻下3分。4局上卡格利安農（Jac Caglianone）補上一發兩分全壘打，義大利早早取得5比0領先。

6局上義大利再把握美國守備混亂追加3分，一度把比分拉開至8比0，讓美國隊陷入苦戰。





▲義大利隊休息區擺放濃縮咖啡機，開轟就shot一杯！（圖／達志影像／美聯社）

美國直到6局下才由韓德森（Gunnar Henderson）擊出陽春砲破蛋，7局下阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）再轟三分砲展開反擊，8局下追回1分。9局下阿姆斯壯再補上一發陽春砲單場雙響，美國追至8比6。

然而最後反攻未能延續，賈吉（Aaron Judge）在兩出局情況下揮空三振，比賽宣告結束，義大利完成這場震撼勝利。

這場勝利不僅讓義大利更接近晉級，也讓「濃縮咖啡軍團」再度在全球社群掀起話題。比賽進行期間，「義大利」甚至登上日本社群平台X（前Twitter）熱搜第一名，不少球迷笑稱：「義大利真的喝咖啡喝到覺醒了。」、「義大利再多喝點espresso」、「希望比賽中途咖啡不要喝完」。

▲義大利球員費雪（Andrew Fischer）日前開轟，回到休息區也乾一杯濃縮咖啡（espresso）慶祝。（圖／達志影像／美聯社）