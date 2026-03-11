峮峮簽名球遭總統維安人員拿走　直呼「好荒謬」：我們也很驚訝

▲中信兄弟PS人氣成員峮峮。（圖／中信兄弟提供）

記者胡冠辰／臺北報導

台日棒球交流賽日前在台北大巨蛋登場，卻傳出有負責總統公開行程維安的人員，涉嫌將休息室內包含中信兄弟啦啦隊Passion Sisters人氣成員峮峮簽名球在內的6顆棒球拿走，引發外界關注；對此峮峮11日出席新球季記者會時，也親自回應並直言當下得知消息時覺得「好荒謬喔」。

峮峮受訪時表示，自己事後有特地去確認這件事，「因為我想說『蛤？好荒謬喔』。」她透露，當時向運動公司相關人員詢問後，對方證實此事屬實，不過原本是希望低調處理，「他們說是真的，但他們想默默處理掉，沒想到（消息流出），我們也很驚訝。」

儘管簽名球失竊事件一度掀起討論，峮峮仍以正面態度面對，也不忘向球迷喊話；她表示，「沒關係，希望大家可以來參加簽名會，我們會辦很多場給大家簽名的。」展現高EQ回應，也把焦點拉回與球迷互動。

此案源於上月27日台日棒球國際交流賽第3戰，總統賴清德當天赴台北大巨蛋觀戰，賽後工作人員發現休息室內短少6顆棒球，其中包括2顆峮峮簽名球。

警方追查後，通知涉案江姓男子到案說明，對方供稱誤以為是無人認領物品才臨時起意帶走，事後也已主動歸還，但全案仍依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。