運動雲

>

快訊／揪甘心！阿德巴約單場神砍單場83分　賽後謝母親、女友見證

記者杜奕君／綜合報導

NBA邁阿密熱火球星阿德巴約（Bam Adebayo），11日在主場對上華盛頓巫師之戰狂轟「83分」，成為聯盟史上單場個人得分次高紀錄。賽後也被捕捉到他和女友，也是WNBA女籃天后威爾森（A'ja Wilson）深情相擁，畫面十分感人。賽後記者會阿德巴約也帶著女友一同出席，並喊話能在母親與女友見證下達成此壯舉，格外具有意義。

▲熱火阿德巴約。（圖／路透）

▲熱火阿德巴約猛砍83分，成就NBA歷史次高得分紀錄。（圖／路透）

[廣告]請繼續往下閱讀...

阿德巴約今日一舉飆出「單場83分」驚世表現，震撼全球籃壇，不僅超越「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）的單場81分，成為聯盟歷史上僅次於1962年張伯倫（Wilt Chamberlain）所寫下的單場100分，成為聯盟史上次高個人單場得分紀錄。

賽後阿德巴約透露，「從上半場結束我拿到43分，就感覺這可能是個『特殊的夜晚』，但自己選擇在場上保持冷靜，即便面對對手4人包夾，依舊專注在比賽上。」

阿德巴約笑說，「女友威爾森先前還跟我抱怨，我拿到職業生涯10000分時，她並不在場，因此先前她離家大約一周時間，在她回來看我比賽的第一場，我就拿到83分，這真的非常特別。看著她在場上的表現，我每天都深受啟發，很感謝我的生命中有威爾森的陪伴。」

談到自己的單場83分壯舉，阿德巴約則表示，「我進入聯盟時，只被定位為『防守型球員』，因為我的母親、女友，還有訓練師，他們見證了我在人生低谷試圖振作的時刻，如果可以，我想把這一刻再經歷一遍。」

「我沒想到能拿83分，但能在主場，還有我的母親、家人以及主場球迷面前做到這件事，這感覺非常夢幻，應該也會在歷史上留下永久的印記。」阿德巴約如此說道。

▲熱火阿德巴約。（圖／路透）

▲熱火阿德巴約的單場83分紀錄高掛主場計分板上。（圖／路透）

關鍵字： NBA83分阿德巴約Kobe熱火81分Bam Adebayo威爾森

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／感人！砍單場83分獲深情相擁　阿德巴約與女籃天后甜蜜放閃

快訊／感人！砍單場83分獲深情相擁　阿德巴約與女籃天后甜蜜放閃

快訊／場均僅18.9分砍單場83分　阿德巴約神紀錄誕生2大關鍵曝光

快訊／場均僅18.9分砍單場83分　阿德巴約神紀錄誕生2大關鍵曝光

快訊／超越Kobe神紀錄誕生　NBA熱火阿德巴約單場轟「83分」

快訊／超越Kobe神紀錄誕生　NBA熱火阿德巴約單場轟「83分」

阿德巴約單場轟83分超越kobe　史上次高神紀錄逐節得分一次看

阿德巴約單場轟83分超越kobe　史上次高神紀錄逐節得分一次看

快訊／超越Kobe神紀錄誕生　NBA熱火阿德巴約單場轟「83分」

快訊／超越Kobe神紀錄誕生　NBA熱火阿德巴約單場轟「83分」

義大利3轟震撼美國！8比6爆冷勝　美媒崩潰：WBC最大爆冷之一

義大利3轟震撼美國！8比6爆冷勝　美媒崩潰：WBC最大爆冷之一

中華隊返台！陳傑憲機上廣播吐心聲「成績不完美，但感動會記得」

中華隊返台！陳傑憲機上廣播吐心聲「成績不完美，但感動會記得」

快訊／中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

快訊／中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

捷克強壓7局無失分！周東佑京3分砲、村上宗隆滿貫彈助日本9比0勝

捷克強壓7局無失分！周東佑京3分砲、村上宗隆滿貫彈助日本9比0勝

美國隊今戰不敗義大利拼分組龍頭　德羅薩直言：當成非贏不可

美國隊今戰不敗義大利拼分組龍頭　德羅薩直言：當成非贏不可

【史上最快破哏紀錄】 陳意涵「超強預言家」上身！冷笑話直接被沒收XD

熱門新聞

快訊／超越Kobe神紀錄誕生　NBA熱火阿德巴約單場轟「83分」

義大利3轟震撼美國！8比6爆冷勝　美媒崩潰：WBC最大爆冷之一

中華隊返台！陳傑憲機上廣播吐心聲「成績不完美，但感動會記得」

快訊／中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

捷克強壓7局無失分！周東佑京3分砲、村上宗隆滿貫彈助日本9比0勝

美國隊今戰不敗義大利拼分組龍頭　德羅薩直言：當成非贏不可

讀者回應

﻿

熱門新聞

1單場轟83分　NBA熱火阿德巴約神紀錄

2義大利3轟震撼美國！美媒崩潰

3台灣英雄回台！陳傑憲機上廣播感性致謝

4即／中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲

5捷克強壓7局！日本單局雙轟9比0勝

最新新聞

1義大利「espresso」開轟慶祝爆紅！

2朗希談調整進度　強調「兩大要素」

3佐佐木朗希4局飆9K　直球幾近全力

4有研究裁判好球帶　高橋宏斗曝策略

5龍恩親錄影片感謝臺灣球迷！　傷勢近況曝

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

【費仔講台語】自我介紹「我是天公仔囝」露可愛笑容

飆三振！東京巨蛋響《將軍令》　曾峻岳直呼感謝：我自己也嚇到

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

【卓榮泰包機看球爭議】他趕快緩頰：我被叫韓國輸都沒生氣了

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

蔡依林熬夜又恍神了？　〈天空〉.〈假裝〉分不清

【史上最快破哏紀錄】 陳意涵「超強預言家」上身！冷笑話直接被沒收XD

台灣無緣晉級WBC八強　籃籃曝「機長暖心廣播」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366