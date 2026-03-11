快訊／揪甘心！阿德巴約單場神砍單場83分　賽後謝母親、女友見證

記者杜奕君／綜合報導

NBA邁阿密熱火球星阿德巴約（Bam Adebayo），11日在主場對上華盛頓巫師之戰狂轟「83分」，成為聯盟史上單場個人得分次高紀錄。賽後也被捕捉到他和女友，也是WNBA女籃天后威爾森（A'ja Wilson）深情相擁，畫面十分感人。賽後記者會阿德巴約也帶著女友一同出席，並喊話能在母親與女友見證下達成此壯舉，格外具有意義。

▲熱火阿德巴約猛砍83分，成就NBA歷史次高得分紀錄。（圖／路透）

阿德巴約今日一舉飆出「單場83分」驚世表現，震撼全球籃壇，不僅超越「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）的單場81分，成為聯盟歷史上僅次於1962年張伯倫（Wilt Chamberlain）所寫下的單場100分，成為聯盟史上次高個人單場得分紀錄。

賽後阿德巴約透露，「從上半場結束我拿到43分，就感覺這可能是個『特殊的夜晚』，但自己選擇在場上保持冷靜，即便面對對手4人包夾，依舊專注在比賽上。」

阿德巴約笑說，「女友威爾森先前還跟我抱怨，我拿到職業生涯10000分時，她並不在場，因此先前她離家大約一周時間，在她回來看我比賽的第一場，我就拿到83分，這真的非常特別。看著她在場上的表現，我每天都深受啟發，很感謝我的生命中有威爾森的陪伴。」

談到自己的單場83分壯舉，阿德巴約則表示，「我進入聯盟時，只被定位為『防守型球員』，因為我的母親、女友，還有訓練師，他們見證了我在人生低谷試圖振作的時刻，如果可以，我想把這一刻再經歷一遍。」

「我沒想到能拿83分，但能在主場，還有我的母親、家人以及主場球迷面前做到這件事，這感覺非常夢幻，應該也會在歷史上留下永久的印記。」阿德巴約如此說道。

▲熱火阿德巴約的單場83分紀錄高掛主場計分板上。（圖／路透）