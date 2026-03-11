運動雲

美國面臨淘汰危機！？美國、墨西哥、義大利晉級8強條件一次看

▲經典賽，美國隊交手義大利隊 。（圖／達志影像／美聯社）

▲經典賽，美國隊對義大利隊吞下關鍵敗戰，恐面臨淘汰            。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）B組出現重大變數。美國在分組賽最後一戰對上義大利時，以6比8敗北，最終戰績為3勝1敗，無法靠自身戰績確定晉級準決賽（8強）。

3月12日將進行分組賽最後一場比賽，由義大利對上墨西哥，這場比賽將決定最終晉級8強的兩支球隊。三隊晉級條件如下：

三隊晉級8強條件

若義大利擊敗墨西哥：

義大利與美國晉級8強

排名為：義大利分組第一、美國分組第二

若墨西哥擊敗義大利：

美國、義大利、墨西哥三隊都將以3勝1敗並列

此時將依照失分率（失分÷守備出局數）等比較規則決定排名，必要時再比較防禦率與打擊率。

目前三隊防守局數與失分如下：

美國：18局、11失分（自責8）

義大利：9局、6失分（自責6）

墨西哥：9局、5失分（自責5）

* 義大利晉級條件： 若輸球但失分在 4 分以內，則確定晉級。
* 美國晉級條件： 若義大利失分達 6 分以上，或失分 5 分（且自責分達 3 分以上）導致防禦率低於美國，則由美國晉級。

本場比賽美國在前半段一度以0比8落後，若維持此差距輸球將處於極為不利的位置，但最終追到6比8，保住晉級的一線生機。最終誰能晉級8強，將取決於12日義大利對墨西哥的關鍵一戰。

