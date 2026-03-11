峮峮限動配aespa歌曲掀暴動　笑澄清：只是叫大家荷包準備好

▲峮峮。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／臺北報導

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters，11日舉行新球季記者會，黃衫軍開幕戰將於3月29日於洲際棒球場熱鬧開打，其中上半季主題日內容，昨日也因啦啦隊人氣成員峮峮的一則限時動態掀起討論。

峮峮10日在社群平台分享中信兄弟上半季主題日相關資訊，並向球迷喊話，「準備好你們的荷包…球季要開始啦啦啦」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，由於貼文背景音樂選用韓國人氣女團aespa的歌曲〈Rich Man〉，立刻引發外界聯想，不少球迷因此猜測，aespa是否有機會受邀來台，參與5月22日至24日在台北大巨蛋登場的「CHANNEL B棒球音樂祭」主題日活動。

這樣的推測並非毫無根據，回顧去年的「CHANNEL B棒球音樂祭」，中信兄弟就曾邀請韓國女團ITZY，以及SUPER JUNIOR-D&E登台助陣，卡司規模備受矚目。

再加上中信兄弟球員江坤宇去年受訪時，曾表達想看到aespa、LE SSERAFIM演出的期待，也讓不少網友更加看好這次合作成真的可能性。

不過，對於外界持續發酵的猜測，峮峮也趕緊出面澄清，強調並沒有釋出任何暗示，表示，「只是因為歌名的緣故，叫大家荷包準備好而已」。對於活動最終邀請名單，她也直言，「我也不知道會是誰。」