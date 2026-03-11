運動雲

>

峮峮限動配aespa歌曲掀暴動　笑澄清：只是叫大家荷包準備好

▲峮峮。（圖／記者胡冠辰攝）

▲峮峮。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／臺北報導

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters，11日舉行新球季記者會，黃衫軍開幕戰將於3月29日於洲際棒球場熱鬧開打，其中上半季主題日內容，昨日也因啦啦隊人氣成員峮峮的一則限時動態掀起討論。

峮峮10日在社群平台分享中信兄弟上半季主題日相關資訊，並向球迷喊話，「準備好你們的荷包…球季要開始啦啦啦」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，由於貼文背景音樂選用韓國人氣女團aespa的歌曲〈Rich Man〉，立刻引發外界聯想，不少球迷因此猜測，aespa是否有機會受邀來台，參與5月22日至24日在台北大巨蛋登場的「CHANNEL B棒球音樂祭」主題日活動。

這樣的推測並非毫無根據，回顧去年的「CHANNEL B棒球音樂祭」，中信兄弟就曾邀請韓國女團ITZY，以及SUPER JUNIOR-D&E登台助陣，卡司規模備受矚目。

再加上中信兄弟球員江坤宇去年受訪時，曾表達想看到aespa、LE SSERAFIM演出的期待，也讓不少網友更加看好這次合作成真的可能性。

不過，對於外界持續發酵的猜測，峮峮也趕緊出面澄清，強調並沒有釋出任何暗示，表示，「只是因為歌名的緣故，叫大家荷包準備好而已」。對於活動最終邀請名單，她也直言，「我也不知道會是誰。」

關鍵字： 中信兄弟、中華職棒、Passion Sisters、峮峮

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／超越Kobe神紀錄誕生　NBA熱火阿德巴約單場轟「83分」

快訊／超越Kobe神紀錄誕生　NBA熱火阿德巴約單場轟「83分」

義大利3轟震撼美國！8比6爆冷勝　美媒崩潰：WBC最大爆冷之一

義大利3轟震撼美國！8比6爆冷勝　美媒崩潰：WBC最大爆冷之一

中華隊返台！陳傑憲機上廣播吐心聲「成績不完美，但感動會記得」

中華隊返台！陳傑憲機上廣播吐心聲「成績不完美，但感動會記得」

快訊／中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

快訊／中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

捷克強壓7局無失分！周東佑京3分砲、村上宗隆滿貫彈助日本9比0勝

捷克強壓7局無失分！周東佑京3分砲、村上宗隆滿貫彈助日本9比0勝

美國隊今戰不敗義大利拼分組龍頭　德羅薩直言：當成非贏不可

美國隊今戰不敗義大利拼分組龍頭　德羅薩直言：當成非贏不可

回應「控分」質疑　韓媒：台灣若感不服應先擊敗澳洲

回應「控分」質疑　韓媒：台灣若感不服應先擊敗澳洲

日媒驚不像在日本！台灣球迷震撼東蛋　平日湧4萬人改寫WBC歷史

日媒驚不像在日本！台灣球迷震撼東蛋　平日湧4萬人改寫WBC歷史

WBC「費仔」紅了！　台灣廠商搶找代言

WBC「費仔」紅了！　台灣廠商搶找代言

美國面臨淘汰危機！？美國、墨西哥、義大利晉級8強條件一次看

美國面臨淘汰危機！？美國、墨西哥、義大利晉級8強條件一次看

【澳洲三寶】大貨車也敢逼 學長直接撞下去看他屁股開花

熱門新聞

快訊／超越Kobe神紀錄誕生　NBA熱火阿德巴約單場轟「83分」

義大利3轟震撼美國！8比6爆冷勝　美媒崩潰：WBC最大爆冷之一

中華隊返台！陳傑憲機上廣播吐心聲「成績不完美，但感動會記得」

快訊／中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

捷克強壓7局無失分！周東佑京3分砲、村上宗隆滿貫彈助日本9比0勝

美國隊今戰不敗義大利拼分組龍頭　德羅薩直言：當成非贏不可

讀者回應

﻿

熱門新聞

1單場轟83分　NBA熱火阿德巴約神紀錄

2義大利3轟震撼美國！美媒崩潰

3台灣英雄回台！陳傑憲機上廣播感性致謝

4即／中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲

5捷克強壓7局！日本單局雙轟9比0勝

最新新聞

1義大利「espresso」開轟慶祝爆紅！

2朗希談調整進度　強調「兩大要素」

3佐佐木朗希4局飆9K　直球幾近全力

4有研究裁判好球帶　高橋宏斗曝策略

5龍恩親錄影片感謝臺灣球迷！　傷勢近況曝

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

【費仔講台語】自我介紹「我是天公仔囝」露可愛笑容

飆三振！東京巨蛋響《將軍令》　曾峻岳直呼感謝：我自己也嚇到

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

【卓榮泰包機看球爭議】他趕快緩頰：我被叫韓國輸都沒生氣了

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

蔡依林熬夜又恍神了？　〈天空〉.〈假裝〉分不清

【史上最快破哏紀錄】 陳意涵「超強預言家」上身！冷笑話直接被沒收XD

台灣無緣晉級WBC八強　籃籃曝「機長暖心廣播」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366