義大利3轟震撼美國！8比6爆冷勝　美媒崩潰：WBC最大爆冷之一

記者王真魚／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）爆出B組震撼結果，奪冠熱門美國隊前段遭義大利猛轟3發全壘打，一度落後8分。雖然後半段展開猛烈反擊，但最終仍以6比8爆冷敗給義大利，吞下關鍵敗仗。

義大利在2局上率先打破僵局。兩出局後捕手提爾（Kyle Teel）擊出左外野陽春砲，為球隊先馳得點。隨後卡格利安農（Jac Caglianone）上壘，安東納奇（Sam Antonacci）再轟出右中外野兩分砲，義大利單局攻下3分，取得3比0領先。
4局上義大利攻勢再起，卡格利安農再補上一發右外野兩分全壘打，將比分拉開至5比0。

6局上義大利再度擴大優勢。安東納奇靠野手選擇上壘並因投手凱勒（Brad Keller）傳球失誤讓跑者推進，帶回1分；隨後諾里（Dante Nori）擊出右外野高飛犧牲打再添1分，接著凱勒暴投再送1分，義大利單局再添3分，一度取得8比0領先。

美國隊被打到0比8落後時，社群平台已出現大量震驚聲浪。美國體育媒體《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）指出，依照本屆WBC以「失分率」比較的晉級規則，美國隊已被逼入非常艱難的處境，「如果墨西哥隔天擊敗義大利，美國甚至可能無法晉級。」

▲美國隊中外野手阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）在對義大利之戰擊出全壘打後繞壘慶祝。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國隊中外野手阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）在對義大利之戰擊出全壘打後繞壘慶祝。（圖／達志影像／美聯社）

MLB分析師韋蘭德（Ben Verlander）更直言：「這對美國隊來說簡直是恥辱，他們被義大利打得毫無還手之力，連分組賽晉級的希望都開始變得渺茫。」

《USA TODAY》記者奈丁格爾（Bob Nightengale）也表示，這場比賽「可能會成為WBC史上最大的爆冷之一」。
面對大比分落後，美國在6局下開始反攻。韓德森（Gunnar Henderson）轟出中外野陽春全壘打，為球隊追回1分。

7局下美國再掀攻勢。阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）擊出右外野三分全壘打，比分追近至8比4。

8局下美國持續追分，安東尼（Roman Anthony）擊出左外野安打，送回舒瓦伯（Kyle Schwarber），將差距縮小至8比5，比賽形成激烈拉鋸。

9局下美國最後反攻機會，阿姆斯壯再度開轟，擊出右外野陽春全壘打，單場雙響砲，將比分追至8比6，比賽最後時刻氣氛更加緊張。

美國不放棄追分機會，小惠特（Bobby Witt Jr.）再擊出中外野安打上壘。不過韓德森（Gunnar Henderson）與「法官」賈吉（Aaron Judge）接連揮空三振，比賽最終結束。

▲經典賽，美國隊交手義大利隊 。（圖／達志影像／美聯社）

▲經典賽，義大利爆冷擊敗美國。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： WBC義大利美國隊棒球爆冷2026WBC2026WBC列強

陸元琪來了！送袁惟仁最後一程　曾傳出遭長輩禁止出席靈堂

