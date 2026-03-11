運動雲

>

有研究裁判！日職、大聯盟好球帶不同　高橋宏斗曝日捷戰策略

▲▼WBC日本隊高橋宏斗。（圖／達志影像／美聯社）

▲WBC日本隊高橋宏斗。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）預賽C組賽事10日結束，日本隊以9比0完封捷克，其中擔任先發的高橋宏斗繳出4.2局無失分的穩定表現，賽後他透露，賽前有與捕手中村悠平仔細討論配球策略，並成功在比賽中執行。

此役高橋宏斗有效運用高角度速球搭配指叉球壓制對手，全場投4.2局僅被敲2支安打，送出5次三振，未失任何分數，成功壓制捷克打線。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到此役投球內容，高橋表示，「因為是先發投手，所以能夠做好充分準備，我和悠平先生討論好，要以直球強勢壓制，同時利用自己擅長的指叉球讓打者出局，很高興能在比賽中把這個策略表現出來。」

他也透露，賽前就針對裁判好球帶進行討論，「我們有談到日職與MLB裁判的好球帶特性有所不同，因此討論要利用高角度直球製造界外球，同時有效運用那個位置，邊討論邊在比賽中執行。」

日本隊在預賽取得全勝戰績，順利晉級決勝輪，接下來將移師美國邁阿密續戰，高橋宏斗展望接下來的淘汰賽表示，「從這裡開始都是一場定勝負的比賽，所以不希望出現任何一球失投或準備不足的情況，會好好準備，以最佳狀態站上投手丘。」

關鍵字： 2026WBC2026WBC日韓2026WBC列強高橋宏斗

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

義大利3轟震撼美國！8比6爆冷勝　美媒崩潰：WBC最大爆冷之一

義大利3轟震撼美國！8比6爆冷勝　美媒崩潰：WBC最大爆冷之一

快訊／超越Kobe神紀錄誕生　NBA熱火阿德巴約單場轟「83分」

快訊／超越Kobe神紀錄誕生　NBA熱火阿德巴約單場轟「83分」

美國面臨淘汰危機！？美國、墨西哥、義大利晉級8強條件一次看

美國面臨淘汰危機！？美國、墨西哥、義大利晉級8強條件一次看

中華隊返台！陳傑憲機上廣播吐心聲「成績不完美，但感動會記得」

中華隊返台！陳傑憲機上廣播吐心聲「成績不完美，但感動會記得」

美國教頭糗爆！賽前以為已晉級8強　輸球後認：我完全算錯...

美國教頭糗爆！賽前以為已晉級8強　輸球後認：我完全算錯...

美國隊今戰不敗義大利拼分組龍頭　德羅薩直言：當成非贏不可

美國隊今戰不敗義大利拼分組龍頭　德羅薩直言：當成非贏不可

捷克強壓7局無失分！周東佑京3分砲、村上宗隆滿貫彈助日本9比0勝

捷克強壓7局無失分！周東佑京3分砲、村上宗隆滿貫彈助日本9比0勝

回應「控分」質疑　韓媒：台灣若感不服應先擊敗澳洲

回應「控分」質疑　韓媒：台灣若感不服應先擊敗澳洲

快訊／中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

快訊／中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

中信兄弟PS女孩32人名單公布！ 前女團珮含、容容加盟成亮點

中信兄弟PS女孩32人名單公布！ 前女團珮含、容容加盟成亮點

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

熱門新聞

義大利3轟震撼美國！8比6爆冷勝　美媒崩潰：WBC最大爆冷之一

快訊／超越Kobe神紀錄誕生　NBA熱火阿德巴約單場轟「83分」

美國面臨淘汰危機！？美國、墨西哥、義大利晉級8強條件一次看

中華隊返台！陳傑憲機上廣播吐心聲「成績不完美，但感動會記得」

美國教頭糗爆！賽前以為已晉級8強　輸球後認：我完全算錯...

美國隊今戰不敗義大利拼分組龍頭　德羅薩直言：當成非贏不可

讀者回應

﻿

熱門新聞

1義大利3轟震撼美國！美媒崩潰

2單場轟83分　NBA熱火阿德巴約神紀錄

3美國恐被淘汰!?三隊晉級條件一次看

4台灣英雄回台！陳傑憲機上廣播感性致謝

5美教頭鬧烏龍以為已晉級　輸球認算錯

最新新聞

1邊荷律掛心家人吐情緒低落原因

2峮峮限動配aespa歌曲掀暴動

3峮峮簽名球遭總統維安人員拿走直呼好荒謬

4峮峮站上東京巨蛋超感動

5峮峮代言龍角散在東京巨蛋暴紅！

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

【費仔講台語】自我介紹「我是天公仔囝」露可愛笑容

飆三振！東京巨蛋響《將軍令》　曾峻岳直呼感謝：我自己也嚇到

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

【卓榮泰包機看球爭議】他趕快緩頰：我被叫韓國輸都沒生氣了

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

蔡依林熬夜又恍神了？　〈天空〉.〈假裝〉分不清

台灣無緣晉級WBC八強　籃籃曝「機長暖心廣播」

【史上最快破哏紀錄】 陳意涵「超強預言家」上身！冷笑話直接被沒收XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366