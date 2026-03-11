有研究裁判！日職、大聯盟好球帶不同　高橋宏斗曝日捷戰策略

▲WBC日本隊高橋宏斗。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）預賽C組賽事10日結束，日本隊以9比0完封捷克，其中擔任先發的高橋宏斗繳出4.2局無失分的穩定表現，賽後他透露，賽前有與捕手中村悠平仔細討論配球策略，並成功在比賽中執行。

此役高橋宏斗有效運用高角度速球搭配指叉球壓制對手，全場投4.2局僅被敲2支安打，送出5次三振，未失任何分數，成功壓制捷克打線。

談到此役投球內容，高橋表示，「因為是先發投手，所以能夠做好充分準備，我和悠平先生討論好，要以直球強勢壓制，同時利用自己擅長的指叉球讓打者出局，很高興能在比賽中把這個策略表現出來。」

他也透露，賽前就針對裁判好球帶進行討論，「我們有談到日職與MLB裁判的好球帶特性有所不同，因此討論要利用高角度直球製造界外球，同時有效運用那個位置，邊討論邊在比賽中執行。」

日本隊在預賽取得全勝戰績，順利晉級決勝輪，接下來將移師美國邁阿密續戰，高橋宏斗展望接下來的淘汰賽表示，「從這裡開始都是一場定勝負的比賽，所以不希望出現任何一球失投或準備不足的情況，會好好準備，以最佳狀態站上投手丘。」