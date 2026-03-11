日媒關注！台灣棒球留學生李玟勳考上東大　憧憬根尾昂赴日打球

▲棒球員出身李玟勳考上東京大學。（圖／台日野球留學提供）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

曾效力日本高中棒球名校明秀學園日立的台灣留學生李玟勳，近日成功考上東京大學理科二類，也引起日本媒體關注。日媒報導指出，李文勳當年因憧憬中日龍球員根尾昂在甲子園的表現而決定赴日留學，並在追求棒球與學業並行的過程中，最終完成考上東大的目標。

明秀學園日立10日透過官方社群宣布，李玟勳是該校棒球部史上首位考入東京大學的球員。校方表示，他4年前從台灣前往日本留學，希望同時兼顧棒球與學業。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李玟勳去年春天挑戰東京大學未果，選擇先進入第二志願的大學就讀，但仍未放棄夢想，在大學生活之餘持續準備考試，最終成功考上東京大學。

日媒也提到，李玟勳當初決定來日本打球，與2018年帶領大阪桐蔭完成甲子園春夏連霸的根尾昂有關，看到根尾在球場上的表現後，他萌生挑戰甲子園的想法，並決定赴日發展。

在明秀學園日立就讀期間，李玟勳不僅是球隊副隊長，也以學業成績優秀著稱，被視為球隊中最具「文武雙全」代表性的球員之一，接受日媒採訪時，他也表示自己最喜歡的科目是物理，「因為與棒球有很多共通之處」。

李玟勳的經歷也被日媒視為高中棒球與學業並行的典範，從台灣赴日追夢，最終考上東京大學，也為明秀學園日立棒球部寫下校史新頁。