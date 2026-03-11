快訊／感人！砍單場83分獲深情相擁　阿德巴約與女籃天后甜蜜放閃

記者杜奕君／綜合報導

NBA邁阿密熱火球星阿德巴約（Bam Adebayo），11日在主場對上華盛頓巫師之戰寫下生涯紀錄之夜，全場狂轟聯盟史上單場個人次高的「83分」神紀錄。賽後阿德巴約更被捕捉到和自己的女友，也是當代女籃最強球星威爾森（A'ja Wilson）在場邊深情相擁，放閃的甜蜜模樣全被記錄捕捉。

阿德巴約今日一舉飆出「單場83分」驚世表現，震撼全球籃壇，不僅超越「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）的單場81分，成為聯盟歷史上僅次於1962年張伯倫（Wilt Chamberlain）所寫下的單場100分，成為聯盟史上次高個人單場得分紀錄。

事實上，阿德巴約此戰從開賽就手感火燙，首節砍下31分已經技驚四座，前3節打完進帳62分，已經有不少球星在社群發文，有預感阿德巴約將有機會朝破紀錄之路邁進，最終也果真見證歷史誕生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，阿德巴約交往多年的女友，當今世界女籃最強球星威爾森，今日也在場邊「愛相隨」觀戰，正好也見證了男友阿德巴約的生涯紀錄之夜。

現年29歲、身高193公分的威爾森，不僅是WNBA的4屆年度MVP得主，手中更握有兩面奧運金牌、兩面世界盃金牌，更是女籃界少數擁有個人專屬代言鞋款的超級球星，成就與知名度不亞於阿德巴約。

過去阿德巴約就曾在女友威爾森個人1代球鞋問世時，搶先穿上場實際比賽，展現力挺女友決心。

今日在阿德巴約寫下單場83分紀錄之後，NBA官方也捕捉到阿德巴約與威爾森賽後深情相擁許久，還加碼「磨鼻子」的親暱舉動，模樣可說羨煞旁人。

隨後威爾森受訪時，也給了男友阿德巴約大大讚美，她表示，「我看到他無數個小時的付出，清晨起來訓練以及對自我的反思，這對阿德巴約來說是一段不可思議的旅程，我知道他說我是他的靈感來源，但我認為他根本不知道他給了我多大的激勵。」

▲阿德巴約砍下單場83分後，與女籃天后女友威爾森深情相擁。（圖／翻攝自IG）