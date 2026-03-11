布雷克3局無安打守勝！加拿大3比2扳倒波多黎各　隊史首闖8強差1勝

Brock Dykxhoorn retired 9 straight to lock it down for Canada#WorldBaseballClassic pic.twitter.com/jlnI9reiNi — OK Blue Jays (@JaysClubhouse) March 11, 2026

記者王真魚／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）A組賽事，加拿大與波多黎各上演投手戰。加拿大靠著第3局把握對方控球不穩連續保送攻勢逆轉，加上投手群穩定壓制，最終以3比2驚險擊敗波多黎各。效力中職統一獅的洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）後援3局無安打、無失分，成功守住勝利。

波多黎各在1局下率先得分。托雷斯（Bryan Torres）跑回本壘先馳得點，隨後阿瑞納多（Nolan Arenado）擊出中外野滾地安打再添1分。不過拉莫斯（Heliot Ramos）試圖衝三壘時遭加拿大中外野手克拉克（Denzel Clarke）長傳刺殺出局，波多黎各僅取得1比0領先。

加拿大在3局上展開反攻。兩出局後納勒（Josh Naylor）遭觸身球保送，接著歐尼爾（Tyler O’Neill）在滿壘情況下選到保送擠回追平分；隨後布萊克（Tyler Black）再獲滿壘保送，送回朱利安（Edouard Julien），加拿大在兩出局後連續擠回2分，以2比1逆轉戰局。

4局上加拿大再添保險分，托羅（Abraham Toro）擊出右外野安打，送回凱西（Owen Caissie），將比分拉開至3比1。

波多黎各在4局下追回1分，馬爾多納多（Martín Maldonado）擊出二壘方向滾地球，雖然遭刺殺出局，但仍送回阿瑞納多得分，將比分追近至3比2。

▲ 統一獅洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）代表加拿大隊出征經典賽 。（圖／達志影像／美聯社）

比賽後段形成投手戰。加拿大由巴拉佐維奇（Tanner Balazovic）與艾倫（Logan Allen）接力投球，艾倫主投3局失1分拿下勝投。

7局下加拿大推出統一獅洋投布雷克登板，他接替投球後表現近乎完美，面對9名打者未被敲出任何安打，投出3局無失分的內容，其中7、8兩局連續投出三上三下，成功壓制波多黎各反攻氣勢。

9局下波多黎各最後反攻機會，羅沙里歐（Eddie Rosario）擊出飛球出局後，瓦茲奎茲（Christian Vázquez）與代打李維拉（Emmanuel Rivera）接連擊出滾地球出局，加拿大順利守住1分領先。

最終布雷克以3局無安打、無失分、1次三振的完美表現，幫助加拿大以3比2驚險收下勝利，成為此戰守住勝利的關鍵人物。

波多黎各賽前以3勝1敗確定晉級8強，這場比賽對地主球隊與現場熱情球迷而言只是榮耀之戰；但對加拿大（2勝1敗）而言卻是關鍵戰。由於加拿大在9日敗給巴拿馬，明天若無法擊敗古巴（2勝1敗），仍將無緣晉級。

此役驚險扳倒分組龍頭波多黎各後，加拿大戰績來到2勝1敗；若明天擊敗古巴，將是隊史首度晉級經典賽8強。