運動雲

>

布雷克3局無安打守勝！加拿大3比2扳倒波多黎各　隊史首闖8強差1勝

記者王真魚／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）A組賽事，加拿大與波多黎各上演投手戰。加拿大靠著第3局把握對方控球不穩連續保送攻勢逆轉，加上投手群穩定壓制，最終以3比2驚險擊敗波多黎各。效力中職統一獅的洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）後援3局無安打、無失分，成功守住勝利。

波多黎各在1局下率先得分。托雷斯（Bryan Torres）跑回本壘先馳得點，隨後阿瑞納多（Nolan Arenado）擊出中外野滾地安打再添1分。不過拉莫斯（Heliot Ramos）試圖衝三壘時遭加拿大中外野手克拉克（Denzel Clarke）長傳刺殺出局，波多黎各僅取得1比0領先。

加拿大在3局上展開反攻。兩出局後納勒（Josh Naylor）遭觸身球保送，接著歐尼爾（Tyler O’Neill）在滿壘情況下選到保送擠回追平分；隨後布萊克（Tyler Black）再獲滿壘保送，送回朱利安（Edouard Julien），加拿大在兩出局後連續擠回2分，以2比1逆轉戰局。

[廣告]請繼續往下閱讀...

4局上加拿大再添保險分，托羅（Abraham Toro）擊出右外野安打，送回凱西（Owen Caissie），將比分拉開至3比1。
波多黎各在4局下追回1分，馬爾多納多（Martín Maldonado）擊出二壘方向滾地球，雖然遭刺殺出局，但仍送回阿瑞納多得分，將比分追近至3比2。

▲ 統一獅洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）代表加拿大隊出戰熱身賽，第8局登板挨轟三分砲，承擔敗投。 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 統一獅洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）代表加拿大隊出征經典賽 。（圖／達志影像／美聯社）

比賽後段形成投手戰。加拿大由巴拉佐維奇（Tanner Balazovic）與艾倫（Logan Allen）接力投球，艾倫主投3局失1分拿下勝投。

7局下加拿大推出統一獅洋投布雷克登板，他接替投球後表現近乎完美，面對9名打者未被敲出任何安打，投出3局無失分的內容，其中7、8兩局連續投出三上三下，成功壓制波多黎各反攻氣勢。

9局下波多黎各最後反攻機會，羅沙里歐（Eddie Rosario）擊出飛球出局後，瓦茲奎茲（Christian Vázquez）與代打李維拉（Emmanuel Rivera）接連擊出滾地球出局，加拿大順利守住1分領先。

最終布雷克以3局無安打、無失分、1次三振的完美表現，幫助加拿大以3比2驚險收下勝利，成為此戰守住勝利的關鍵人物。

波多黎各賽前以3勝1敗確定晉級8強，這場比賽對地主球隊與現場熱情球迷而言只是榮耀之戰；但對加拿大（2勝1敗）而言卻是關鍵戰。由於加拿大在9日敗給巴拿馬，明天若無法擊敗古巴（2勝1敗），仍將無緣晉級。

此役驚險扳倒分組龍頭波多黎各後，加拿大戰績來到2勝1敗；若明天擊敗古巴，將是隊史首度晉級經典賽8強。

關鍵字： 加拿大波多黎各WBC棒球經典賽布雷克2026WBC2026WBC列強

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／超越Kobe神紀錄誕生　NBA熱火阿德巴約單場轟「83分」

快訊／超越Kobe神紀錄誕生　NBA熱火阿德巴約單場轟「83分」

義大利3轟震撼美國！8比6爆冷勝　美媒崩潰：WBC最大爆冷之一

義大利3轟震撼美國！8比6爆冷勝　美媒崩潰：WBC最大爆冷之一

中華隊返台！陳傑憲機上廣播吐心聲「成績不完美，但感動會記得」

中華隊返台！陳傑憲機上廣播吐心聲「成績不完美，但感動會記得」

快訊／中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

快訊／中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

捷克強壓7局無失分！周東佑京3分砲、村上宗隆滿貫彈助日本9比0勝

捷克強壓7局無失分！周東佑京3分砲、村上宗隆滿貫彈助日本9比0勝

美國隊今戰不敗義大利拼分組龍頭　德羅薩直言：當成非贏不可

美國隊今戰不敗義大利拼分組龍頭　德羅薩直言：當成非贏不可

回應「控分」質疑　韓媒：台灣若感不服應先擊敗澳洲

回應「控分」質疑　韓媒：台灣若感不服應先擊敗澳洲

日媒驚不像在日本！台灣球迷震撼東蛋　平日湧4萬人改寫WBC歷史

日媒驚不像在日本！台灣球迷震撼東蛋　平日湧4萬人改寫WBC歷史

WBC「費仔」紅了！　台灣廠商搶找代言

WBC「費仔」紅了！　台灣廠商搶找代言

美國面臨淘汰危機！？美國、墨西哥、義大利晉級8強條件一次看

美國面臨淘汰危機！？美國、墨西哥、義大利晉級8強條件一次看

安心亞神Cover陳土豆新歌！　原唱誇：表情很到位

熱門新聞

快訊／超越Kobe神紀錄誕生　NBA熱火阿德巴約單場轟「83分」

義大利3轟震撼美國！8比6爆冷勝　美媒崩潰：WBC最大爆冷之一

中華隊返台！陳傑憲機上廣播吐心聲「成績不完美，但感動會記得」

快訊／中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

捷克強壓7局無失分！周東佑京3分砲、村上宗隆滿貫彈助日本9比0勝

美國隊今戰不敗義大利拼分組龍頭　德羅薩直言：當成非贏不可

讀者回應

﻿

熱門新聞

1單場轟83分　NBA熱火阿德巴約神紀錄

2義大利3轟震撼美國！美媒崩潰

3台灣英雄回台！陳傑憲機上廣播感性致謝

4即／中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲

5捷克強壓7局！日本單局雙轟9比0勝

最新新聞

1朗希談調整進度　強調「兩大要素」

2佐佐木朗希4局飆9K　直球幾近全力

3有研究裁判好球帶　高橋宏斗曝策略

4龍恩親錄影片感謝臺灣球迷！　傷勢近況曝

5義大利「espresso」開轟慶祝爆紅！

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

【費仔講台語】自我介紹「我是天公仔囝」露可愛笑容

飆三振！東京巨蛋響《將軍令》　曾峻岳直呼感謝：我自己也嚇到

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

【卓榮泰包機看球爭議】他趕快緩頰：我被叫韓國輸都沒生氣了

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

蔡依林熬夜又恍神了？　〈天空〉.〈假裝〉分不清

【史上最快破哏紀錄】 陳意涵「超強預言家」上身！冷笑話直接被沒收XD

台灣無緣晉級WBC八強　籃籃曝「機長暖心廣播」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366