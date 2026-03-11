快訊／場均僅18.9分砍單場83分　阿德巴約神紀錄誕生2大關鍵曝光

記者杜奕君／綜合報導

NBA邁阿密熱火11日主場迎戰華盛頓巫師之戰，熱火主戰長人阿德巴約（Bam Adebayo）寫下超級神紀錄，全場43投20中，外帶43罰36中，狂轟NBA歷史單場次高的83分外帶9籃板、3助攻、2抄截、2阻攻。此戰賽前阿德巴約場均僅有「18.9分」，卻能單場爆量轟下83分，秘訣就在大量站上罰球線，以及熱火隊友刻意「做球」，才有天時地利人和的紀錄之夜誕生。

▲NBA熱火阿德巴約單場轟83分，與總教練歡喜慶賀。（圖／路透）

[廣告]請繼續往下閱讀...

現年28歲，身高206公分的阿德巴約，雖然曾3度入選聯盟明星賽、4次當選年度最佳防守陣容，也是過去兩屆奧運美國男籃禁區要角，不過職業生涯至今9季，僅有2022-23賽季場均得分突破20分大關，來到20.4分，過往生涯單場最高得分也僅41分，整體來說並非以得分見長的球員類型。

不過今日阿德巴約用單場83分，一舉改寫多項聯盟、熱火隊史紀錄，其中最大關鍵，就是爆量罰球數據，加上隊友刻意餵球製造單打機會。

此戰阿德巴約共站上罰球線43次，罰進其中36球，整體罰球命中率高達83.7％，如此之高的罰球命中率在中鋒位置實屬少見，也造就能夠利用不斷站上罰球線搶分的模式。

最後阿德巴約在前3節砍下62分，並且獲得27次罰球機會下，在末節獲得隊友刻意傳球，並不斷製造對手犯規，單節又有16次罰球機會，比賽尾聲更是靠著連續罰進4球，一舉打破「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）的單場81分障礙，寫下聯盟史上單場得分次高紀錄。

阿德巴約也成為上古神獸張伯倫（Wilt Chamberlain）的單場100分，以及布萊恩的81分之外，史上第3位單場至少能拿下80分好手。

另外，阿德巴約也成為史上第11位單場「70分俱樂部」成員，更是現役第6位能拿下單場70分好手，可說是「一戰封神」，徹底留名青史。

▲NBA熱火阿德巴約破紀錄當下，隊友歡喜慶賀。（圖／路透）