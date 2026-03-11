運動雲

>

快訊／場均僅18.9分砍單場83分　阿德巴約神紀錄誕生2大關鍵曝光

記者杜奕君／綜合報導

NBA邁阿密熱火11日主場迎戰華盛頓巫師之戰，熱火主戰長人阿德巴約（Bam Adebayo）寫下超級神紀錄，全場43投20中，外帶43罰36中，狂轟NBA歷史單場次高的83分外帶9籃板、3助攻、2抄截、2阻攻。此戰賽前阿德巴約場均僅有「18.9分」，卻能單場爆量轟下83分，秘訣就在大量站上罰球線，以及熱火隊友刻意「做球」，才有天時地利人和的紀錄之夜誕生。

▲NBA熱火阿德巴約單場轟83分，與總教練、隊友歡喜慶賀。（圖／路透）

▲NBA熱火阿德巴約單場轟83分，與總教練歡喜慶賀。（圖／路透）

[廣告]請繼續往下閱讀...

現年28歲，身高206公分的阿德巴約，雖然曾3度入選聯盟明星賽、4次當選年度最佳防守陣容，也是過去兩屆奧運美國男籃禁區要角，不過職業生涯至今9季，僅有2022-23賽季場均得分突破20分大關，來到20.4分，過往生涯單場最高得分也僅41分，整體來說並非以得分見長的球員類型。

不過今日阿德巴約用單場83分，一舉改寫多項聯盟、熱火隊史紀錄，其中最大關鍵，就是爆量罰球數據，加上隊友刻意餵球製造單打機會。

此戰阿德巴約共站上罰球線43次，罰進其中36球，整體罰球命中率高達83.7％，如此之高的罰球命中率在中鋒位置實屬少見，也造就能夠利用不斷站上罰球線搶分的模式。

最後阿德巴約在前3節砍下62分，並且獲得27次罰球機會下，在末節獲得隊友刻意傳球，並不斷製造對手犯規，單節又有16次罰球機會，比賽尾聲更是靠著連續罰進4球，一舉打破「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）的單場81分障礙，寫下聯盟史上單場得分次高紀錄。

阿德巴約也成為上古神獸張伯倫（Wilt Chamberlain）的單場100分，以及布萊恩的81分之外，史上第3位單場至少能拿下80分好手。

另外，阿德巴約也成為史上第11位單場「70分俱樂部」成員，更是現役第6位能拿下單場70分好手，可說是「一戰封神」，徹底留名青史。

▲NBA熱火阿德巴約單場轟83分，與總教練、隊友歡喜慶賀。（圖／路透）

▲NBA熱火阿德巴約破紀錄當下，隊友歡喜慶賀。（圖／路透）

關鍵字： NBA83分阿德巴約Kobe熱火81分Bam Adebayo

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／超越Kobe神紀錄誕生　NBA熱火阿德巴約單場轟「83分」

快訊／超越Kobe神紀錄誕生　NBA熱火阿德巴約單場轟「83分」

阿德巴約單場轟83分超越kobe　史上次高神紀錄逐節得分一次看

阿德巴約單場轟83分超越kobe　史上次高神紀錄逐節得分一次看

快訊／超越Kobe神紀錄誕生　NBA熱火阿德巴約單場轟「83分」

快訊／超越Kobe神紀錄誕生　NBA熱火阿德巴約單場轟「83分」

義大利3轟震撼美國！8比6爆冷勝　美媒崩潰：WBC最大爆冷之一

義大利3轟震撼美國！8比6爆冷勝　美媒崩潰：WBC最大爆冷之一

中華隊返台！陳傑憲機上廣播吐心聲「成績不完美，但感動會記得」

中華隊返台！陳傑憲機上廣播吐心聲「成績不完美，但感動會記得」

快訊／中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

快訊／中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

捷克強壓7局無失分！周東佑京3分砲、村上宗隆滿貫彈助日本9比0勝

捷克強壓7局無失分！周東佑京3分砲、村上宗隆滿貫彈助日本9比0勝

美國隊今戰不敗義大利拼分組龍頭　德羅薩直言：當成非贏不可

美國隊今戰不敗義大利拼分組龍頭　德羅薩直言：當成非贏不可

回應「控分」質疑　韓媒：台灣若感不服應先擊敗澳洲

回應「控分」質疑　韓媒：台灣若感不服應先擊敗澳洲

日媒驚不像在日本！台灣球迷震撼東蛋　平日湧4萬人改寫WBC歷史

日媒驚不像在日本！台灣球迷震撼東蛋　平日湧4萬人改寫WBC歷史

【澳洲三寶】大貨車也敢逼 學長直接撞下去看他屁股開花

熱門新聞

快訊／超越Kobe神紀錄誕生　NBA熱火阿德巴約單場轟「83分」

義大利3轟震撼美國！8比6爆冷勝　美媒崩潰：WBC最大爆冷之一

中華隊返台！陳傑憲機上廣播吐心聲「成績不完美，但感動會記得」

快訊／中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

捷克強壓7局無失分！周東佑京3分砲、村上宗隆滿貫彈助日本9比0勝

美國隊今戰不敗義大利拼分組龍頭　德羅薩直言：當成非贏不可

讀者回應

﻿

熱門新聞

1單場轟83分　NBA熱火阿德巴約神紀錄

2義大利3轟震撼美國！美媒崩潰

3台灣英雄回台！陳傑憲機上廣播感性致謝

4即／中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲

5捷克強壓7局！日本單局雙轟9比0勝

最新新聞

1朗希談調整進度　強調「兩大要素」

2佐佐木朗希4局飆9K　直球幾近全力

3有研究裁判好球帶　高橋宏斗曝策略

4龍恩親錄影片感謝臺灣球迷！　傷勢近況曝

5義大利「espresso」開轟慶祝爆紅！

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

【費仔講台語】自我介紹「我是天公仔囝」露可愛笑容

飆三振！東京巨蛋響《將軍令》　曾峻岳直呼感謝：我自己也嚇到

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

【卓榮泰包機看球爭議】他趕快緩頰：我被叫韓國輸都沒生氣了

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

蔡依林熬夜又恍神了？　〈天空〉.〈假裝〉分不清

【史上最快破哏紀錄】 陳意涵「超強預言家」上身！冷笑話直接被沒收XD

台灣無緣晉級WBC八強　籃籃曝「機長暖心廣播」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366