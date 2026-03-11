運動雲

阿德巴約單場轟83分超越kobe　史上次高神紀錄逐節得分一次看

記者杜奕君／綜合報導

NBA邁阿密熱火11日主場迎戰華盛頓巫師之戰，熱火陣中明星長人阿德巴約（Bam Adebayo）寫下超級神紀錄，全場43投20中，外帶43罰36中，狂轟NBA歷史單場次高的83分外帶9籃板、3助攻、2抄截、2阻攻。阿德巴約打破聯盟及熱火隊史多項得分紀錄，以下也整理出阿德巴約逐節得分紀錄里程碑一次看。

▲NBA熱火阿德巴約單場轟83分史上次高紀錄，賽後全隊歡樂慶祝榮耀時刻。（圖／路透）

▲NBA熱火阿德巴約轟「83分」史上次高單場個人得分紀錄。（圖／路透）

阿德巴約今日以單場83分，正式超越湖人「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）在2006年的單場81分，成為聯盟史上單場得分次高紀錄，僅次於張伯倫（Wilt Chamberlain）曾寫下的單場100分表現。

熱火今日主場迎戰巫師，南灘軍團主力長人阿德巴約手感火燙，開賽就不斷大量搶分，首節打完已經拿下31分，成為NBA自從有「逐球數據紀錄」（play-by-play）以來，史上單節第5高的個人得分表現。

阿德巴約在首節狂砍31分後，次節火力稍稍止歇，但半場打完仍轟下「43分」之多，不過在當時並未有人聯想到打破Kobe「81精神」得分障礙。

但阿德巴約下半場開打後，又開啟飆分模式，熱火隊友也明顯將進攻機會做給這位禁區悍將，阿德巴約不斷站上罰球線大量取分，3節打完個人得分已經來到62分之多。

在距離破紀錄僅一步之遙情況下，末節阿德巴約更是開啟「無隊友模式」，不斷持球單打站上罰球線要分，先是在終場前1分37秒，阿德巴約站上罰球線兩罰俱中，個人得分正式追平布萊恩的81分。

隨後終場前1分16秒，阿德巴約再度製造對手犯規，同樣站上罰球線兩罰命中，正式將個人單場得分飆高到83分，成為聯盟史上單場個人次高得分紀錄，當然也是熱火隊史單場個人得分新高後，阿德巴約在全場球迷起立喝采下退場。

熱火此戰最終以150比129大勝贏球，阿德巴約43投20中，單場「83分」、9籃板、3助攻、2抄截、2阻攻的神紀錄表現，也成為僅次於上古神獸1962年張伯倫的「單場100分」之後，相隔64年之後的NBA單場次高得分表現。

另外，阿德巴約單場43罰36中，不論是在單場個人罰球出手次數以及命中次數，都雙雙打破聯盟歷史新高。

▲NBA熱火阿德巴約單場轟83分史上次高紀錄，賽後全隊歡樂慶祝榮耀時刻。（圖／路透）

▲NBA熱火阿德巴約單場轟83分史上次高紀錄，賽後全隊歡樂慶祝榮耀時刻。（圖／路透）

關鍵字： NBA83分阿德巴約Kobe熱火81分Bam Adebayo

快訊／超越Kobe神紀錄誕生　NBA熱火阿德巴約單場轟「83分」

Ella爆哭送別袁惟仁　昨才在西安開唱..今一早趕回

