運動雲

>

以色列6比2勝荷蘭！拿下D組第3　兩隊結束經典賽之旅

記者王真魚／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）分組賽中，以色列與荷蘭10日在邁阿密loanDepot Park交手。雖然兩隊在賽前都已確定無緣從D組晉級，但比賽仍上演前段僵持、後段逆轉的戲碼。以色列在前5局落後的情況下，第6局猛攻5分逆轉戰局，最終以6比2擊敗荷蘭，為本屆賽事畫下句點。

荷蘭在1局下率先展開攻勢。柏格茲（Xander Bogaerts）因野手選擇上壘，帶有1分打點，幫助瓊斯（Druw Jones）跑回本壘先馳得點；隨後葛瑞格里斯（Didi Gregorius）擊出左外野高飛犧牲打，再送回拉法拉（Ceddanne Rafaela），荷蘭取得2比0領先。

以色列在2局上展開反擊，蓋洛夫（Jake Gelof）擊出右外野二壘打，帶回曼德林格（Noah Mendlinger）追回1分，將比分追成1比2。

比賽關鍵出現在6局上。以色列先由施雷克（RJ Schreck）擊出右外野安打，送回霍維茲（Spencer Horwitz）追平比分。接著蓋洛夫再敲出安打，一口氣送回2分完成逆轉；隨後梅維斯（Matt Mervis）補上左外野二壘打，再帶回2分。以色列單局灌進5分，一舉將比數拉開至6比2，也奠定勝基。

這波大局讓球場響起以色列傳統慶祝歌曲《Hava Nagila》，為球隊帶來勝利氣氛。以色列最終以2勝2敗結束本屆經典賽，比2023年經典賽1勝3敗的成績更進一步。

荷蘭方面，此戰也迎回國家隊傳奇投手馬提斯（Shairon Martis）。38歲的他在2局登板，荷蘭休息區全體起立鼓掌致意。馬提斯已在6屆經典賽中參與其中5屆，追平WBC史上最多參賽紀錄。

目前僅有三名球員參加過5屆經典賽，分別是荷蘭的馬提斯、委內瑞拉的卡布瑞拉（Miguel Cabrera）以及古巴的德斯潘耶（Alfredo Despaigne）。

馬提斯在這場可能是自己國際賽生涯最後一場經典賽的比賽中表現出色，對以色列投3又1/3局無失分，只被敲1支安打並送出2次三振。他曾代表荷蘭參加2006、2013、2017、2023與2026年經典賽，其中在2006年首屆WBC還曾對巴拿馬投出7局無安打比賽（因提前結束未達正式紀錄）。

曾是經典賽強權之一的荷蘭，本屆賽事最終以1勝3敗作收，連續兩屆止步分組賽。不過荷蘭與以色列因未在分組墊底，仍取得下一屆WBC的自動參賽資格；本組最後一名則是尼加拉瓜。

▲以色列投手西蒙（Ben Simon，中）在比賽結束後與隊友擊掌慶祝。以色列在世界棒球經典賽擊敗荷蘭。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列投手西蒙（Ben Simon，中）在比賽結束後與隊友擊掌慶祝。以色列在世界棒球經典賽擊敗荷蘭。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 以色列荷蘭經典賽棒球馬提斯2026WBC2026WBC列強

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／超越Kobe神紀錄誕生　NBA熱火阿德巴約單場轟「83分」

快訊／超越Kobe神紀錄誕生　NBA熱火阿德巴約單場轟「83分」

義大利3轟震撼美國！8比6爆冷勝　美媒崩潰：WBC最大爆冷之一

義大利3轟震撼美國！8比6爆冷勝　美媒崩潰：WBC最大爆冷之一

中華隊返台！陳傑憲機上廣播吐心聲「成績不完美，但感動會記得」

中華隊返台！陳傑憲機上廣播吐心聲「成績不完美，但感動會記得」

快訊／中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

快訊／中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

捷克強壓7局無失分！周東佑京3分砲、村上宗隆滿貫彈助日本9比0勝

捷克強壓7局無失分！周東佑京3分砲、村上宗隆滿貫彈助日本9比0勝

美國隊今戰不敗義大利拼分組龍頭　德羅薩直言：當成非贏不可

美國隊今戰不敗義大利拼分組龍頭　德羅薩直言：當成非贏不可

回應「控分」質疑　韓媒：台灣若感不服應先擊敗澳洲

回應「控分」質疑　韓媒：台灣若感不服應先擊敗澳洲

日媒驚不像在日本！台灣球迷震撼東蛋　平日湧4萬人改寫WBC歷史

日媒驚不像在日本！台灣球迷震撼東蛋　平日湧4萬人改寫WBC歷史

WBC「費仔」紅了！　台灣廠商搶找代言

WBC「費仔」紅了！　台灣廠商搶找代言

美國面臨淘汰危機！？美國、墨西哥、義大利晉級8強條件一次看

美國面臨淘汰危機！？美國、墨西哥、義大利晉級8強條件一次看

台灣無緣晉級WBC八強　籃籃曝「機長暖心廣播」

熱門新聞

快訊／超越Kobe神紀錄誕生　NBA熱火阿德巴約單場轟「83分」

義大利3轟震撼美國！8比6爆冷勝　美媒崩潰：WBC最大爆冷之一

中華隊返台！陳傑憲機上廣播吐心聲「成績不完美，但感動會記得」

快訊／中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

捷克強壓7局無失分！周東佑京3分砲、村上宗隆滿貫彈助日本9比0勝

美國隊今戰不敗義大利拼分組龍頭　德羅薩直言：當成非贏不可

讀者回應

﻿

熱門新聞

1單場轟83分　NBA熱火阿德巴約神紀錄

2義大利3轟震撼美國！美媒崩潰

3台灣英雄回台！陳傑憲機上廣播感性致謝

4即／中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲

5捷克強壓7局！日本單局雙轟9比0勝

最新新聞

1朗希談調整進度　強調「兩大要素」

2佐佐木朗希4局飆9K　直球幾近全力

3有研究裁判好球帶　高橋宏斗曝策略

4龍恩親錄影片感謝臺灣球迷！　傷勢近況曝

5義大利「espresso」開轟慶祝爆紅！

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

【費仔講台語】自我介紹「我是天公仔囝」露可愛笑容

飆三振！東京巨蛋響《將軍令》　曾峻岳直呼感謝：我自己也嚇到

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

【卓榮泰包機看球爭議】他趕快緩頰：我被叫韓國輸都沒生氣了

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

蔡依林熬夜又恍神了？　〈天空〉.〈假裝〉分不清

【史上最快破哏紀錄】 陳意涵「超強預言家」上身！冷笑話直接被沒收XD

台灣無緣晉級WBC八強　籃籃曝「機長暖心廣播」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366