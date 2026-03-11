以色列6比2勝荷蘭！拿下D組第3　兩隊結束經典賽之旅

記者王真魚／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）分組賽中，以色列與荷蘭10日在邁阿密loanDepot Park交手。雖然兩隊在賽前都已確定無緣從D組晉級，但比賽仍上演前段僵持、後段逆轉的戲碼。以色列在前5局落後的情況下，第6局猛攻5分逆轉戰局，最終以6比2擊敗荷蘭，為本屆賽事畫下句點。

荷蘭在1局下率先展開攻勢。柏格茲（Xander Bogaerts）因野手選擇上壘，帶有1分打點，幫助瓊斯（Druw Jones）跑回本壘先馳得點；隨後葛瑞格里斯（Didi Gregorius）擊出左外野高飛犧牲打，再送回拉法拉（Ceddanne Rafaela），荷蘭取得2比0領先。

以色列在2局上展開反擊，蓋洛夫（Jake Gelof）擊出右外野二壘打，帶回曼德林格（Noah Mendlinger）追回1分，將比分追成1比2。

Matt Mervis makes it a 5-run inning for Team Israel! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/pxshQzwRoo March 11, 2026

比賽關鍵出現在6局上。以色列先由施雷克（RJ Schreck）擊出右外野安打，送回霍維茲（Spencer Horwitz）追平比分。接著蓋洛夫再敲出安打，一口氣送回2分完成逆轉；隨後梅維斯（Matt Mervis）補上左外野二壘打，再帶回2分。以色列單局灌進5分，一舉將比數拉開至6比2，也奠定勝基。

這波大局讓球場響起以色列傳統慶祝歌曲《Hava Nagila》，為球隊帶來勝利氣氛。以色列最終以2勝2敗結束本屆經典賽，比2023年經典賽1勝3敗的成績更進一步。

荷蘭方面，此戰也迎回國家隊傳奇投手馬提斯（Shairon Martis）。38歲的他在2局登板，荷蘭休息區全體起立鼓掌致意。馬提斯已在6屆經典賽中參與其中5屆，追平WBC史上最多參賽紀錄。

目前僅有三名球員參加過5屆經典賽，分別是荷蘭的馬提斯、委內瑞拉的卡布瑞拉（Miguel Cabrera）以及古巴的德斯潘耶（Alfredo Despaigne）。

馬提斯在這場可能是自己國際賽生涯最後一場經典賽的比賽中表現出色，對以色列投3又1/3局無失分，只被敲1支安打並送出2次三振。他曾代表荷蘭參加2006、2013、2017、2023與2026年經典賽，其中在2006年首屆WBC還曾對巴拿馬投出7局無安打比賽（因提前結束未達正式紀錄）。

曾是經典賽強權之一的荷蘭，本屆賽事最終以1勝3敗作收，連續兩屆止步分組賽。不過荷蘭與以色列因未在分組墊底，仍取得下一屆WBC的自動參賽資格；本組最後一名則是尼加拉瓜。

▲以色列投手西蒙（Ben Simon，中）在比賽結束後與隊友擊掌慶祝。以色列在世界棒球經典賽擊敗荷蘭。（圖／達志影像／美聯社）