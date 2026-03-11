快訊／超越Kobe神紀錄誕生　NBA熱火阿德巴約單場轟「83分」

▲超越Kobe神紀錄誕生，NBA熱火阿德巴約單場轟史上次高「83分」。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

NBA邁阿密熱火11日主場迎戰華盛頓巫師之戰，熱火陣中明星長人阿德巴約（Bam Adebayo）寫下超級神紀錄，全場43投20中，外帶43罰36中，狂轟NBA歷史單場次高的83分外帶9籃板、3助攻、2抄截、2阻攻，超越「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）正式成為聯盟史上單場得分次高紀錄，僅次於張伯倫（Wilt Chamberlain）曾寫下的單場100分表現。

熱火今日主場迎戰巫師，南灘軍團主力長人阿德巴約手感火燙，開賽就不斷大量搶分，隨著個人得分紀錄逐漸堆高，阿德巴約終場前1分16秒兩罰俱中，終於寫下單場「83分」，超越已逝傳奇天王球星，來自洛杉磯湖人的「黑曼巴」布萊恩在2006年所寫下的單場81分史上次高紀錄。

隨後阿德巴約達成紀錄退場，留下此戰43投20中，單場「83分」、9籃板、3助攻、2抄截、2阻攻的神紀錄表現，不僅是個人生涯代表作，更將留名青史。

此戰賽前阿德巴約本季場均僅有18.9分、9.8籃板、2.9助攻，此戰一舉轟下83分的歷史單場個人得分次高紀錄，阿德巴約無疑成為今日全球籃壇最受關注的那個男人。