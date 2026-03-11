捷克隊還有高中生！比賽前一天還在寫數學　準備去念耶魯大學

▲捷克隊18歲外野手普雷達（Max Prejda）仍是現役高中生 。（圖／取自Max Prejda (@maxprejda)IG）

記者王真魚／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）10日在東京巨蛋進行分組賽C組最終戰，捷克隊以0比9不敵日本武士隊。此役以「第9棒、右外野手」先發出場的外野手普雷達（Max Prejda），其實仍是一名現役高中生，今年18歲、即將畢業。令人意外的是，他在比賽前一天還忙著完成即將就讀大學的作業。

「昨天好不容易把大學的數學作業完成了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

現年18歲的他平時就讀於美國佛羅里達州的一所高中。本屆賽事結束後，他將返回美國，繼續完成高中課業。他笑著表示，「我已經把下週之前的作業都寫完了。回去之後還要再和老師討論，確認接下來需要做什麼。」

普雷達預計今年秋天進入耶魯大學（Yale University）就讀。根據英國高等教育資訊機構《Times Higher Education》公布的「2026世界大學排名」，耶魯大學名列第10，是全球頂尖名校之一。

談到未來，他表示，「我發現在美國可以同時兼顧學業與棒球。」也對未來挑戰職業棒球抱有期待。

對日本隊的比賽中，普雷達1打數沒有安打，留下些許遺憾，但仍充滿收穫地說，「能夠和他們對戰是一種榮耀。」

他也替日本隊送上祝福，「我很期待他們接下來能走到多遠，我會替他們加油。」