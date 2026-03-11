「奇蹟美少女」一粒登日媒！東京街頭照曝光　網讚怎麼拍都美

▲ 一粒 。（圖／截自一粒ilixoxov IG ）

台鋼雄鷹啦啦隊成員「一粒」在個人Instagram分享於日本東京拍攝的私服照片，引起日本媒體關注。日媒報導指出，這位隨中華隊官方應援團「CT Amaze」赴日替世界棒球經典賽（WBC）加油的啦啦隊成員，以黑白短褲穿搭亮相東京街頭，掀起網路討論。

為替中華隊在本屆WBC加油，台灣職棒6支球隊的啦啦隊精選36人組成官方應援團「CT Amaze」。陣容中包括在日本同樣具有高人氣的林襄、峮峮等人，最終共有12人來到東京巨蛋現場應援。

一粒在Instagram分享多張照片，其中包括黑白色系短褲搭配簡約上衣的私服穿搭，以及在東京街頭拍攝的隨性照片，展現自然時尚的風格。照片曝光後，吸引不少網友留言稱讚。

日媒整理網友反應指出，社群平台上湧入大量留言，包括「真的太美了！」、「美到讓人驚艷」、「在東京也特別耀眼」、「怎麼拍都很好看」等。

一粒在2024年加入台鋼雄鷹啦啦隊後迅速累積高人氣，甜美外型與活潑風格讓她受到球迷喜愛，也被粉絲稱為「奇蹟美少女」。此次隨CT Amaze赴日應援，再度成為媒體與球迷討論的焦點。