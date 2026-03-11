運動雲

>

美國隊今戰不敗義大利拼分組龍頭　德羅薩直言：當成非贏不可

▲美國先發投手史金斯（Paul Skenes）、隊長賈吉（Aaron Judge）。（圖／路透）

▲美國隊長賈吉（Aaron Judge）。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

美國隊在世界棒球經典賽（WBC）B組持續維持強勢表現，昨（10日）於休士頓Daikin Park擊敗宿敵墨西哥後，戰績推進至3勝0敗，距離以分組第一之姿挺進8強只差最後1勝；不過美國隊接下來將在今（11日）上午9點碰上同樣保持不敗的義大利，這場比賽也成為攸關分組排名的關鍵一戰。

義大利目前前兩戰接連擊敗巴西與英國，展現不俗競爭力，也讓這場美義對決更具看點；義大利球員馬斯特羅布歐尼（Miles Mastrobuoni）賽前就表示，球隊已準備好全力迎戰美國隊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

馬斯特羅布歐尼提及，「這個賽事裡每一支球隊都很強，不只是他們而已，但能和那些傢伙交手一定會很有趣，我們一定會使出全力去跟他們拚。」

美國隊雖然前一戰在賈吉（Aaron Judge）、史金斯（Paul Skenes）、小威特（Bobby Witt Jr.）與安東尼（Roman Anthony）等人領軍下擊敗墨西哥，但目前仍未正式確定晉級下一輪。

由於義大利與墨西哥還將在12日進行B組最後一戰，因此目前仍有可能出現3隊同為分組第一的局面，而最終僅有2隊能晉級8強。

也因此，美國隊總教練德羅薩（Mark DeRosa）不敢大意，直言將以「非贏不可」的心態面對義大利。

德羅薩說，「他們的陣容非常出色，老實說，考量到我們打完之後，隔天墨西哥還要再對義大利，我們會把這場比賽當成一場一定要贏下來的比賽。」

從小組賽表現來看，美國隊目前狀態火燙，首戰以15比5擊敗巴西，接著以9比1輕取英國，再於10日以5比3力退墨西哥，3戰全勝穩居B組龍頭。

至於義大利則先後以8比0完封巴西、7比4擊敗英國，前兩戰合計敲出5發全壘打，其中諾里（Dante Nori）包辦2轟，坎佐內（Dominic Canzone）、費雪（Andrew Fischer）與多拉吉歐（J.J. D'Orazio）各敲1發。

根據賽前預估，義大利預計推出羅倫森（Michael Lorenzen）先發，美國隊則由麥克林（Nolan McLean）掛帥主投。

這場比賽對美國隊而言意義重大，只要擊敗義大利，就能確定以B組第一晉級休士頓8強賽；不過若義大利爆冷勝出，B組情勢將可能變得更加複雜。

關鍵字： 2026WBC2026WBC列強

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中華隊返台！陳傑憲機上廣播吐心聲「成績不完美，但感動會記得」

中華隊返台！陳傑憲機上廣播吐心聲「成績不完美，但感動會記得」

快訊／中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

快訊／中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

捷克強壓7局無失分！周東佑京3分砲、村上宗隆滿貫彈助日本9比0勝

捷克強壓7局無失分！周東佑京3分砲、村上宗隆滿貫彈助日本9比0勝

回應「控分」質疑　韓媒：台灣若感不服應先擊敗澳洲

回應「控分」質疑　韓媒：台灣若感不服應先擊敗澳洲

日媒驚不像在日本！台灣球迷震撼東蛋　平日湧4萬人改寫WBC歷史

日媒驚不像在日本！台灣球迷震撼東蛋　平日湧4萬人改寫WBC歷史

WBC「費仔」紅了！　台灣廠商搶找代言

WBC「費仔」紅了！　台灣廠商搶找代言

捷克工程師壓制日本4.2局無失分　最後一舞全場歡聲中退場

捷克工程師壓制日本4.2局無失分　最後一舞全場歡聲中退場

慘遭日本扣倒！中華隊為何能逆轉氣勢？曾文誠點出關鍵

慘遭日本扣倒！中華隊為何能逆轉氣勢？曾文誠點出關鍵

最後一次帶中華隊？曾豪駒感性發文：讓我們一起畢業

最後一次帶中華隊？曾豪駒感性發文：讓我們一起畢業

美國隊今戰不敗義大利拼分組龍頭　德羅薩直言：當成非贏不可

美國隊今戰不敗義大利拼分組龍頭　德羅薩直言：當成非贏不可

【到北檢告發】卓榮泰「私人包機」松指部起飛！　新黨按鈴告他瀆職

熱門新聞

中華隊返台！陳傑憲機上廣播吐心聲「成績不完美，但感動會記得」

快訊／中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

捷克強壓7局無失分！周東佑京3分砲、村上宗隆滿貫彈助日本9比0勝

回應「控分」質疑　韓媒：台灣若感不服應先擊敗澳洲

日媒驚不像在日本！台灣球迷震撼東蛋　平日湧4萬人改寫WBC歷史

WBC「費仔」紅了！　台灣廠商搶找代言

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台灣英雄回台！陳傑憲機上廣播感性致謝

2即／中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲

3捷克強壓7局！日本單局雙轟9比0勝

4韓媒：台灣若感不服應先擊敗澳洲

5台灣球迷太猛！平日4萬人改寫WBC歷史

最新新聞

1捷克18歲高中生登WBC！要去念耶魯

2日媒關注！一粒東京街頭美照曝光

3鄧愷威春訓迎首場先發！

4美國隊今戰不敗義大利拼分組龍頭

5台灣球迷太猛！平日4萬人改寫WBC歷史

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

【費仔講台語】自我介紹「我是天公仔囝」露可愛笑容

飆三振！東京巨蛋響《將軍令》　曾峻岳直呼感謝：我自己也嚇到

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

【卓榮泰包機看球爭議】他趕快緩頰：我被叫韓國輸都沒生氣了

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

【史上最快破哏紀錄】 陳意涵「超強預言家」上身！冷笑話直接被沒收XD

陸元琪來了！送袁惟仁最後一程　曾傳出遭長輩禁止出席靈堂

蔡依林熬夜又恍神了？　〈天空〉.〈假裝〉分不清
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366