美國隊今戰不敗義大利拼分組龍頭　德羅薩直言：當成非贏不可

▲美國隊長賈吉（Aaron Judge）。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

美國隊在世界棒球經典賽（WBC）B組持續維持強勢表現，昨（10日）於休士頓Daikin Park擊敗宿敵墨西哥後，戰績推進至3勝0敗，距離以分組第一之姿挺進8強只差最後1勝；不過美國隊接下來將在今（11日）上午9點碰上同樣保持不敗的義大利，這場比賽也成為攸關分組排名的關鍵一戰。

義大利目前前兩戰接連擊敗巴西與英國，展現不俗競爭力，也讓這場美義對決更具看點；義大利球員馬斯特羅布歐尼（Miles Mastrobuoni）賽前就表示，球隊已準備好全力迎戰美國隊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

馬斯特羅布歐尼提及，「這個賽事裡每一支球隊都很強，不只是他們而已，但能和那些傢伙交手一定會很有趣，我們一定會使出全力去跟他們拚。」

美國隊雖然前一戰在賈吉（Aaron Judge）、史金斯（Paul Skenes）、小威特（Bobby Witt Jr.）與安東尼（Roman Anthony）等人領軍下擊敗墨西哥，但目前仍未正式確定晉級下一輪。

由於義大利與墨西哥還將在12日進行B組最後一戰，因此目前仍有可能出現3隊同為分組第一的局面，而最終僅有2隊能晉級8強。

也因此，美國隊總教練德羅薩（Mark DeRosa）不敢大意，直言將以「非贏不可」的心態面對義大利。

德羅薩說，「他們的陣容非常出色，老實說，考量到我們打完之後，隔天墨西哥還要再對義大利，我們會把這場比賽當成一場一定要贏下來的比賽。」

從小組賽表現來看，美國隊目前狀態火燙，首戰以15比5擊敗巴西，接著以9比1輕取英國，再於10日以5比3力退墨西哥，3戰全勝穩居B組龍頭。

至於義大利則先後以8比0完封巴西、7比4擊敗英國，前兩戰合計敲出5發全壘打，其中諾里（Dante Nori）包辦2轟，坎佐內（Dominic Canzone）、費雪（Andrew Fischer）與多拉吉歐（J.J. D'Orazio）各敲1發。

根據賽前預估，義大利預計推出羅倫森（Michael Lorenzen）先發，美國隊則由麥克林（Nolan McLean）掛帥主投。

這場比賽對美國隊而言意義重大，只要擊敗義大利，就能確定以B組第一晉級休士頓8強賽；不過若義大利爆冷勝出，B組情勢將可能變得更加複雜。