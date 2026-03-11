日媒驚不像在日本！台灣球迷震撼東蛋　平日湧4萬人改寫WBC歷史

▲中華隊以5：4擊敗韓國隊。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋C組預賽10日落幕，中華隊在本屆賽事掀起的應援熱潮也引起日本媒體關注。日媒指出，中華隊遠征球迷所帶來的熱度，甚至讓東京巨蛋出現「不像在日本的異次元景象」，平日比賽仍吸引超過4萬人進場。

日媒報導，本屆WBC於5日開幕，開幕戰由中華隊對澳洲。比賽開始前東京巨蛋看台就已湧入滿滿球迷，中華隊應援團從每一球、每一次揮棒到每一次出局都帶動全場氣氛，當天進場人數達到4萬523人。

儘管中華隊首戰以0比3不敵澳洲，7日對日本之戰又遭到大谷翔平轟出滿壘全壘打，最終以13比0提前結束，但球迷熱情並未因此降溫。 中華隊在後續賽事展現韌性，先以14比0擊敗捷克，接著在與韓國的關鍵戰中鏖戰至延長10局。

隊長陳傑憲在先前比賽遭觸身球擊中左手的情況下，以代跑身分上場並跑回致勝分，幫助中華隊以5比4擊敗韓國，也寫下隊史在WBC首次擊敗韓國的紀錄。

日媒指出，雖然中華隊最終未能晉級複賽，但4場比賽全部吸引超過4萬名觀眾進場。除了受到關注的台灣啦啦隊之外，球迷的熱情應援與球員全力拚戰的表現，也讓本屆賽事留下深刻印象，甚至被形容為改變WBC歷史熱度的經典場面。

