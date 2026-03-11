運動雲

波多黎各迎好消息！貝里歐斯通過保險審核　8強戰可用

▲▼貝里歐斯（José Berríos）。（圖／達志影像／美聯社）

貝里歐斯（José Berríos）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

波多黎各總教練莫里納（Yadier Molina）於週二表示，投手貝里歐斯（Jose Berrios）已獲准加入世界棒球經典賽（WBC）8強賽階段，並將可以登板投球。

效力多倫多藍鳥的右投貝里歐斯，先前因健康疑慮未能取得保險，因此未參加本屆賽事首輪比賽。當時包括部分波多黎各球員在內，多名選手都因保險問題未被允許出賽。

貝里歐斯去年球季因手肘發炎進入傷兵名單，這也是他保險申請未通過的原因。不過他在今年春訓時曾表示，自己仍有機會在第二輪賽事獲准參賽。 「他們說必須先觀察並評估我的狀況。」貝里歐斯在2月23日受訪時表示，「如果我保持健康，他們就會幫我投保。」

他今年春訓至今已先發3場，累計投10.2局，被敲8支安打失4分，另有4次保送與7次三振。原本預計在周四代表藍鳥於春訓對戰費城費城人先發。

莫里納表示：「我們今天收到消息，他可以參加第二輪比賽，所以他會加入球隊。我對這個消息非常高興。」

莫里納同時透露，堪薩斯皇家投手盧戈（Seth Lugo）將在週五或週六於休士頓舉行的8強賽先發，而球隊計畫讓貝里歐斯在同一天登板。

「目標是讓他在同一場比賽投球，但目前還沒有正式確定，我們正在討論這個安排。」莫里納表示。 他也補充說：「如果同一場比賽能同時有Lugo和Berrios登板，對我們來說會非常好，這讓我們在牛棚調度上有更多規劃。我認為我們有很好的機會。」

