拒與水手隊友握手？羅利親回應：我們之間沒問題

▲▼水手羅利。（圖／路透）

▲水手羅利。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）場上一段互動畫面近日在社群媒體引發討論。美國隊捕手羅利（Cal Raleigh）在比賽中未與墨西哥隊球星阿羅薩雷納（Randy Arozarena）握手，由於兩人同為西雅圖水手隊隊友，外界一度解讀為出現尷尬氣氛。不過羅利隨後出面澄清，強調這件事被過度放大，兩人之間沒有問題。

事情發生在周一比賽中，當時阿羅薩雷納走上打擊區時主動伸手，但擔任捕手的羅利並未回應握手。不過這樣的情況在比賽中其實並不少見。從規則層面來看，捕手通常會避免與打者接觸，以免手上沾到松焦油（pine tar）等物質。由於聯盟對可能影響投手握球的物質有嚴格規定，捕手往往會刻意避免碰觸。

此外，在像經典賽這樣競爭強度極高的國際賽事中，球員拒絕這類友善互動也有先例。上週澳洲隊捕手柏金斯（Robbie Perkins）就曾拒絕與捷克打者握手，當時同樣在社群平台引發熱議。

羅利在亞利桑那州皮奧利亞（Peoria）接受媒體FaceTime訪問時表示，「我真的不喜歡這件事被拿來討論，我不覺得這是什麼大事，也不應該變成新聞。我很喜歡Randy，也非常尊重他和墨西哥隊。」 他透露，已主動聯絡阿羅薩雷納釐清狀況，「我有傳訊息給Randy，如果他覺得被不尊重，我也跟他說抱歉。但我們只是在比賽而已，如果角色互換，我相信他也會希望我在重要比賽展現同樣的競爭心態。」

羅利強調，經典賽並不是表演賽，而是每個國家都高度重視的賽事，「這些比賽真的很重要，對每個國家都是如此，大家情緒都很高昂。這不是表演賽，而是非常重要的比賽。」

「我對我的隊友和我的國家都有責任，每場比賽都要保持專注、盡全力幫助球隊贏球。」羅利說，「就像我一直說的，我來這裡的目標就是為我的國家贏下世界棒球經典賽冠軍。」

水手隊總教練威爾森（Dan Wilson）對此表示，球員之間的競爭心態在高強度賽事中很常見，但他相信兩人彼此尊重，「我們的球員彼此之間感情很好，我不認為這會造成任何問題。」

