村上宗隆炸滿貫砲掃陰霾　喊「去美國之後也想繼續努力」

▲村上宗隆。（圖／路透社）



記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽日本武士隊10日在預賽C組交手捷克，前7局打線一度遭到壓制，不過8局下火力瞬間引爆，單局猛灌9分，終場就以9比0完封勝出，帶著強勢氣勢前進美國邁阿密，備戰接下來的8強淘汰賽。

此役最受矚目的關鍵一擊，來自先前手感低迷的重砲村上宗隆，他在8局下2出局滿壘、球隊已取得5分領先時，把握第4球偏高直球，直接轟向中外野大螢幕右側掃出一發滿貫全壘打，也一口氣揮別外界對他「沉睡巨砲」的質疑。

MUNETAKA MURAKAMI GRAND SLAM pic.twitter.com/S2LEWWNdT0 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 10, 2026

談到這發期待已久的全壘打，村上宗隆表示，「擊球感覺很好，」他也展現十足鬥志說，「去美國之後也想繼續努力。」

村上宗隆本屆經典賽開打後狀況不算理想，在這發全壘打出現之前，累計14打數僅敲出2支安打；不過他也透露，自己正因應挑戰大聯盟，持續調整打擊方式與進攻思維。

對於終於用全壘打打破沉悶表現，村上宗隆坦言，「我也正在嘗試很多不同的東西，能像那樣打出去真的很好。」