運動雲

>

村上宗隆炸滿貫砲掃陰霾　喊「去美國之後也想繼續努力」

▲村上宗隆。（圖／路透社）

▲村上宗隆。（圖／路透社）

記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽日本武士隊10日在預賽C組交手捷克，前7局打線一度遭到壓制，不過8局下火力瞬間引爆，單局猛灌9分，終場就以9比0完封勝出，帶著強勢氣勢前進美國邁阿密，備戰接下來的8強淘汰賽。

此役最受矚目的關鍵一擊，來自先前手感低迷的重砲村上宗隆，他在8局下2出局滿壘、球隊已取得5分領先時，把握第4球偏高直球，直接轟向中外野大螢幕右側掃出一發滿貫全壘打，也一口氣揮別外界對他「沉睡巨砲」的質疑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到這發期待已久的全壘打，村上宗隆表示，「擊球感覺很好，」他也展現十足鬥志說，「去美國之後也想繼續努力。」

村上宗隆本屆經典賽開打後狀況不算理想，在這發全壘打出現之前，累計14打數僅敲出2支安打；不過他也透露，自己正因應挑戰大聯盟，持續調整打擊方式與進攻思維。

對於終於用全壘打打破沉悶表現，村上宗隆坦言，「我也正在嘗試很多不同的東西，能像那樣打出去真的很好。」

關鍵字： 2026WBC2026WBC日韓

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中華隊返台！陳傑憲機上廣播吐心聲「成績不完美，但感動會記得」

中華隊返台！陳傑憲機上廣播吐心聲「成績不完美，但感動會記得」

快訊／中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

快訊／中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

捷克強壓7局無失分！周東佑京3分砲、村上宗隆滿貫彈助日本9比0勝

捷克強壓7局無失分！周東佑京3分砲、村上宗隆滿貫彈助日本9比0勝

回應「控分」質疑　韓媒：台灣若感不服應先擊敗澳洲

回應「控分」質疑　韓媒：台灣若感不服應先擊敗澳洲

日媒驚不像在日本！台灣球迷震撼東蛋　平日湧4萬人改寫WBC歷史

日媒驚不像在日本！台灣球迷震撼東蛋　平日湧4萬人改寫WBC歷史

WBC「費仔」紅了！　台灣廠商搶找代言

WBC「費仔」紅了！　台灣廠商搶找代言

捷克工程師壓制日本4.2局無失分　最後一舞全場歡聲中退場

捷克工程師壓制日本4.2局無失分　最後一舞全場歡聲中退場

慘遭日本扣倒！中華隊為何能逆轉氣勢？曾文誠點出關鍵

慘遭日本扣倒！中華隊為何能逆轉氣勢？曾文誠點出關鍵

最後一次帶中華隊？曾豪駒感性發文：讓我們一起畢業

最後一次帶中華隊？曾豪駒感性發文：讓我們一起畢業

美國隊今戰不敗義大利拼分組龍頭　德羅薩直言：當成非贏不可

美國隊今戰不敗義大利拼分組龍頭　德羅薩直言：當成非贏不可

志效.Momo跳＜THAT’S A NO NO＞　ITZY全員現身留言區！

熱門新聞

中華隊返台！陳傑憲機上廣播吐心聲「成績不完美，但感動會記得」

快訊／中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

捷克強壓7局無失分！周東佑京3分砲、村上宗隆滿貫彈助日本9比0勝

回應「控分」質疑　韓媒：台灣若感不服應先擊敗澳洲

日媒驚不像在日本！台灣球迷震撼東蛋　平日湧4萬人改寫WBC歷史

WBC「費仔」紅了！　台灣廠商搶找代言

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台灣英雄回台！陳傑憲機上廣播感性致謝

2即／中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲

3捷克強壓7局！日本單局雙轟9比0勝

4韓媒：台灣若感不服應先擊敗澳洲

5台灣球迷太猛！平日4萬人改寫WBC歷史

最新新聞

1捷克18歲高中生登WBC！要去念耶魯

2日媒關注！一粒東京街頭美照曝光

3鄧愷威春訓迎首場先發！

4美國隊今戰不敗義大利拼分組龍頭

5台灣球迷太猛！平日4萬人改寫WBC歷史

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

「費仔」合體愛妻甜謝台灣！大讚中華隊超棒：一定會再回來

【費仔講台語】自我介紹「我是天公仔囝」露可愛笑容

飆三振！東京巨蛋響《將軍令》　曾峻岳直呼感謝：我自己也嚇到

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

【卓榮泰包機看球爭議】他趕快緩頰：我被叫韓國輸都沒生氣了

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

【史上最快破哏紀錄】 陳意涵「超強預言家」上身！冷笑話直接被沒收XD

陸元琪來了！送袁惟仁最後一程　曾傳出遭長輩禁止出席靈堂

蔡依林熬夜又恍神了？　〈天空〉.〈假裝〉分不清
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366