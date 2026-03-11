「在4萬人球場打引退戰是所有球員的夢」　捷克先發薩托利亞完美謝幕

▲Ondrej Satoria。（圖／路透社）



記者胡冠辰／綜合報導

2026年世界棒球經典賽C組預賽最終戰10日於東京巨蛋登場，捷克隊雖以0比9不敵日本隊，預賽4戰全敗作收，不過此役先發右投薩托利亞（Ondrej Satoria）繳出4.2局無失分好投，面對被視為奪冠熱門的日本隊毫不退縮，也為自己的國家隊生涯畫下令人動容的句點。

Taking it in for one final time on the #WorldBaseballClassic stage



March 10, 2026

薩托利亞賽前就已表明，這將是他在國家隊的最後一戰；面對「侍JAPAN」他主投4.2局，被敲6支安打，但力保不失，成功壓制日本打線。

賽後全場球迷報以熱烈掌聲，薩托利亞也舉起左手向觀眾致意，眼眶泛淚，場面相當感人；日本隊球員也在場上靜靜注視這一幕，而他退場後則在休息區接受捷克隊隊友逐一擁抱，為最後一場國際賽留下深刻畫面。

A storybook ending for Ondrej Satoria on the World Baseball Classic stage pic.twitter.com/lGdOMR5YWG — MLB (@MLB) March 10, 2026

捷克隊總教練哈吉姆（Pavel Hadim）賽後特別向薩托利亞致敬；他表示：「我想大家也都看到了，能在超過4萬人的球場裡打引退比賽，是所有球員的夢想，而且他也獲得了許多日本人的支持，球迷們也給了他很多鼓勵與聲援。」

哈吉姆也進一步談到薩托利亞對捷克棒球的象徵意義，他說：「至今為止的捷克棒球，可以說就是薩托利亞所創造出的成果；如果說他能夠站上這樣的大舞台投球，代表的是捷克棒球的過去，那麼我在那之後換上科瓦拉（Petr Kovala），就是這場比賽所展現出的捷克棒球未來。」

Moments like this will last a lifetime



Team Japan and the Tokyo Dome crowd give a standing ovation to Ondrej Satoria for an inspiring career! pic.twitter.com/R91sd7238X — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 10, 2026

接替登板的科瓦拉雖然投3局失4分，但仍展現拚勁十足的內容，也被總教練點名視為未來希望；至於薩托利亞此役最精彩的一幕，出現在4局下1出局二、三壘有人時，他連續解決小園海斗與周東佑京，化解失分危機後振臂握拳怒吼，也獲得東京巨蛋滿場觀眾熱烈歡呼。

This moment from the 2023 #WorldBaseballClassic



Ondrej Satoria’s reaction after he struck out Shohei Ohtani https://t.co/tgsHKWlX8F pic.twitter.com/YwY0Cqm7gt — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 10, 2026

5局退場時，薩托利亞在兩隊球迷掌聲中走回休息區，並與每一位捷克隊友擁抱致意；這名29歲右投在上屆經典賽對日本之戰就曾先發，當時還曾讓大谷翔平吞下3球三振，一戰受到矚目。

本屆他在6日對澳洲隊之戰也曾後援登板，投3.2局無失分，累計本屆2場出賽、未失任何分數，為自己的WBC生涯留下完美數據。