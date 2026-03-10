中華隊返台！陳傑憲機上廣播吐心聲「成績不完美，但感動會記得」

▲中華隊本屆經典賽以2勝2敗作收。（圖／記者林敬旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）小組賽落幕，中華隊10日晚間自日本搭乘專機返台。隊長陳傑憲在返國班機上透過機上廣播向球迷致詞，感謝台灣球迷遠赴東京為球隊加油，直言「能把東京巨蛋變成自己的主場，真的不是一件容易的事情」，一番感性談話也讓不少球迷相當動容。

陳傑憲在廣播中表示，這次看到這麼多台灣球迷來到日本支持中華隊，心中非常感動，「雖然我們的成績不是那麼好，但有這麼多球迷到現場看我們比賽、為我們加油，這份感動我會記在心裡，我相信所有球員也都會放在心裡。」

他也向球迷承諾，未來球員們會持續努力，把最好的表現帶到球場上，「不會辜負大家對我們的期待」。同時，他也向辛苦付出的教練團、球員與Team Taiwan團隊致謝，並希望大家回到台灣後能先沉澱心情，整理狀態，「幾年過後我們繼續再來拚」。

中華隊結束賽事後於10日晚間自東京成田機場搭乘專機返台，駐日代表李逸洋也率領旅日僑胞與代表處同仁逾百人到機場送機，現場揮舞國旗、高喊「台灣尚勇」、「We are Team Taiwan」等口號，為球員送上祝福。

據中職聯盟表示，本次返台航班由華航調度大客機執飛，球員與教練團全數安排商務艙，球團後勤與眷屬則升等豪經艙，希望讓連日征戰的球員能在返國途中好好休息。部分旅美與旅日球員則留在東京，之後將各自返回母隊備戰新球季。

陳傑憲致詞全文：

大家晚安 我是傑憲



其實真的很開心



這次來了這麼多台灣的球迷



有辦法把東京巨蛋變成自己的主場



這不是一件很容易的事情



雖然我們的成績不是那麼好



但說真的有這麼多的球迷來到現場



然後看我們比賽 為我們加油



這份感動我會記在心裡



我相信我們球員也都會放在心裡



那未來我們會繼續努力



然後把最好的成績發揮在球場上



不會辜負大家對我們期待



真的很謝謝你們為台灣的棒球付出



辛苦的各位球員教練團還有Team Taiwan的團隊們



希望大家好好回去把心情沉澱一下



幾年過後我們繼續再來拚



謝謝大家 謝謝