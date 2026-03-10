運動雲

羅戈熱身賽鎖悍將、開幕戰可能先發？　平野惠一：隊內競爭還在持續

▲中信兄弟羅戈。（圖／中信兄弟提供）



記者蔡厚瑄／高雄報導

中信兄弟今10日晚間於澄清湖球場展開公辦熱身賽首場賽事，推出洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）掛帥先發對決富邦悍將，此役他主投3局僅被擊出1支安打、送出3次三振無失分，新球季狀態看起來調整得相當不錯，賽後總教練平野惠一被問起是否就會由羅戈擔任開幕戰先發，對此他表示球隊仍處於高度競爭狀態，至於經典賽3位國手則會在13號收假時重返母隊。

羅戈繼2月25日在台北大巨蛋對陣軟銀鷹交流賽先發後，今日再度於公辦熱身賽首戰擔綱先發，他除了3局上被王念好擊出二壘安打外，成功壓制悍將打線，而這是否代表羅戈將會是3月28日台北大巨蛋開幕戰的先發投手？

總教練平野惠一回答相當謹慎，「其實球隊內部一直都在競爭。羅戈是確實拿出成果的人，但競爭還在持續中，且今天二軍也還有比賽，其他投手也有表現。我希望所有的投手都能保持競爭意識，不要在競爭中輸掉。」

針對包含鄭浩均、江坤宇以及宋晟睿三位經典賽國手的回歸時間，平野總教練也透露了明確的時間點，「美美快要歸隊了，應該是13號吧。那天我們球隊放假，他們會在那之後跟我們一起收假。」

關鍵字： 中信兄弟羅戈平野惠一鄭浩均江坤宇

