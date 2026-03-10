悍將牛棚失守　許庭綸8局下敲致勝安、率兄弟灌3分逆轉勝　

運動雲

▲中信兄弟許庭綸、羅戈。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟許庭綸。（圖／中信兄弟提供）

記者蔡厚瑄／高雄報導

中華職棒37年官辦熱身賽，10日在澄清湖登場由中信兄弟主場迎戰富邦悍將，整場落後的中信兄弟在8局上靠著2次四壞球保送和3支安打串聯攻勢，單局灌進3分，最終上演逆轉秀，以3比2擊敗富邦悍將。

此役中信兄弟推出羅戈掛帥先發，富邦悍將也派出洋將魔力藍，雙洋投對決比賽在前3局打完形成投手戰，兄弟陳冠穎4局上接替登板，也沒失分，悍將第二任投手高慶麟雖然被敲1安還送出1次四壞球保送，但讓詹子賢敲出雙殺打也化解失分危機。

悍將在5局上展開攻勢，面對兄弟第三任投手王奕凱，辛元旭一上來就敲出右外野深遠飛球還一口氣跑上二壘，下一棒恐念恩馬上又補上深遠安打，直接送回悍將破蛋分，只是他想搶攻三壘最後卻遭觸殺出局，隨後王念好靠著四壞保送上壘，還盜上二壘，2出局後林岳谷敲出中外野安打，但王念好搶攻本壘最後也遭阻殺出局，但悍將仍以1比0領先。

8局上悍將攻勢再起，代打的葉子霆、林澤彬連敲兩安上壘，之後靠著林莛淯的投手前滾地球，跑回第2分，不過下棒高國麟敲雙殺打，悍將攻勢再度遭到瓦解。

而前落後的兄弟，8局下趁著對方換投不穩，面對李建勳，先選到兩次四壞球保送，悍將再換投李吳永勤，但卻被張士綸、曾頌恩和許庭綸三支安打失掉3分，也讓球隊遭到逆轉，雖然最後曾頌恩搶攻本壘出局，但兄弟最終仍以3比2逆轉擊敗悍將。

關鍵字： 中信兄弟富邦悍將中職熱身賽逆轉勝澄清湖

