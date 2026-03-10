費爾柴德經典賽表現吸睛！　實戰球衣競標飆破17萬台幣

▲中華隊費爾柴德。（圖／記者林敬旻攝）



記者胡冠辰／綜合報導

2026年世界棒球經典賽C組賽事告一段落，中華隊外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）在本屆賽會展現強大長打火力，不僅成為打線焦點，相關實戰裝備也引發球迷高度關注。

其中他在本屆賽事所穿著的實戰球衣，近期在官方拍賣平台持續飆價，目前競標金額已來到5510美元（約新台幣17萬5196元），顯見其高人氣與市場話題性。

費爾柴德在本屆WBC小組賽期間表現亮眼，總計12打數敲出3支安打，其中包括2發全壘打，貢獻6分打點，另有4次保送、3次盜壘，打擊率0.250，整體攻擊指數（OPS）高達1.188，堪稱中華隊打線中最具破壞力的打者之一。

尤其在對捷克之戰，中華隊以14比0大勝，費爾柴德轟出一發左外野方向的滿貫全壘打，替球隊進一步拉開領先差距，也讓他成為該戰最受矚目的焦點人物之一。

除了場上表現吸睛，費爾柴德稍早也透過個人Instagram向台灣球迷與隊友致意；他寫道「台灣，謝謝你們所有的愛與支持。也謝謝我的隊友們，讓我成為球隊的一份子並熱情接納我，能夠在世界棒球經典賽為你們而戰，是一種榮耀，也是上天的祝福。」