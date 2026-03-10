捷克強壓7局無失分！周東佑京3分砲、村上宗隆滿貫彈助日本9比0勝

▲村上宗隆。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／日本東京報導

經典賽C組最後一場賽事，日本與捷克交手，前7局形成投手戰，日本隊一路受制於捷克投手群，直到8局下才火力甦醒。若月健矢率先以長打帶動攻勢，周東佑京轟出3分砲，村上宗隆再補上滿貫砲，單局猛灌9分，終場就以9比0擊敗捷克。

日本隊此役讓大谷翔平、鈴木誠也、近藤健介都未列入先發。全場雖敲出7支安打，但前半段攻勢始終差了臨門一腳，一度在5局攻佔三壘，仍無功而返。直到8局下，佐藤輝明先因觸身球保送上壘，若月健矢隨後敲出二壘安打，替日本隊打破僵局。接著小園海斗再獲保送，周東佑京轟出3分砲，日本隊一舉將比數拉開至4比0。

[廣告]請繼續往下閱讀...

日前曾對中華隊先發的諾瓦克（Jan Novak）之後再度登板，但未能穩住局面。中村悠平、牧原大成接連敲安後，日本再靠牧秀悟保送擠回1分，隨後村上宗隆轟出滿貫砲，將比數一口氣擴大至9比0，替比賽定調。

日本投手群此役同樣展現壓制力。先發高橋宏斗主投4.2局，僅被敲2安打，送出5次三振、1次保送，無失分；宮城大彌接手1.1局，送出1次三振，同樣沒有掉分；金丸夢斗再投2局，飆出5次三振，持續封鎖捷克打線。9局上則由北山亘基登板守成，替日本收下勝利。

捷克方面則由有「工程師投手」之稱的薩托利亞（Ondřej Satoria）掛帥先發，迎接他代表隊生涯的「最後一舞」。他主投4.2局，被敲6支安打，送出3次三振，無失分退場，在現場歡呼聲中結束任務。科瓦拉（Michal Kovala）中繼3局，被敲3支安打，包括1發全壘打，失4分，其中3分為責失。