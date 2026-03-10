運動雲

富邦悍將3人WBC超扛！教頭後藤欣慰有貢獻　談台日戰這點很可惜

▲中華隊張育成。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊張育成。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡厚瑄／高雄報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）預賽賽程告一段落，中華隊雖然遺憾未能晉級八強，但陣中效力於富邦悍將的三名大將張育成、張奕與曾峻岳，在場上皆有穩定且關鍵的發揮。富邦悍將日籍教練後藤光尊今日（10日）受訪時，針對三人在國際賽的表現給予高度肯定，並強調目前最令他感到欣慰的，是三名選手都能健康無虞地回到母隊報到。

回顧本屆賽事，張育成依舊是中華隊的打擊核心，4場比賽12打數敲出6支安打是全隊最多，包含1發全壘打還貢獻5分打點，打擊率高達4成，OPS（整體攻擊指數）更是驚人的1.038。投手方面，張奕出賽2場並在對戰韓國之戰拿下勝投；曾峻岳則出賽2場共2局無失分，特別是在台韓大戰延長賽第10局頂住壓力守成，成為隊史首度在WBC擊敗韓國的功臣之一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

10日在中職熱身賽賽前，富邦悍將日籍總教練後藤光尊談到這三位選手的表現時說很欣慰，「首先就是他們這一次的比賽，三人都平安沒有受傷，那就是非常好的事情了。再來這一次，雖然中華隊的結果不是理想，但是就是他們在過程中都有表現自己，也有對國家有貢獻，我覺得非常好。」

▲▼富邦悍將2026春訓開訓典禮,富邦悍將總教練後藤光尊。（圖／記者呂佳賢攝）

▲富邦悍將總教練後藤光尊。（圖／記者呂佳賢攝）

身為日籍教練，後藤光尊也關注了中華隊對陣日本隊的賽事，該場比賽中華隊最終以0比13遭對手提前扣倒，後藤教練認為打線的發揮時機是勝負轉捩點。

「我覺得對台灣來說可能是一個很可惜的結果，5局前如果大家的打線有復活起來一點，可能這次的結果會比較不一樣。但短期賽就真的沒辦法啦，到了國際賽就是只有一場定勝負，大家都很努力去為了這個比賽做調整，其實也都蠻困難的。」

隨著經典賽結束，三名國手即將回歸母隊投入中職官辦熱身賽與開季準備，對於球團是否已有具體計畫幫助他們迅速接軌，後藤教練抱持謹慎態度，強調必須以選手的實體感受為優先，「就是先等他們回來，然後看到大家的身體狀況之後，然後再去決定（訓練計畫）。」

關鍵字： 2026WBC日韓 2026WBC2026WBC中華隊富邦悍將

讀者回應

﻿

熱門新聞

1文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

2費爾柴德發文感謝中華隊　林維恩直呼最愛

3捷克工程師壓制日本4.2局無失分

4文保景維基被改了！網友狠酸：消極進攻

5陳冠宇感性告別國家隊

最新新聞

1陳冠宇為國出征20年　陳俊秀讚不容易

2中華隊為何能逆轉氣勢？曾公點出關鍵

3捷克強壓7局！日本單局雙轟9比0勝

4悍將三傑WBC很扛　教頭後藤欣慰

5沒看美美對決大谷　平野：平安就好

