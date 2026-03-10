忙到沒看鄭浩均對大谷　談兄弟三將表現平野惠一說不評論、平安就好

▲中華隊投手鄭浩均。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡厚瑄／高雄報導

中華隊這次在經典賽預賽最終2勝2負以第4名作收，確定無緣8強複賽，不管是來自旅美、旅日以及原本中職的好手也將一一歸隊，重新加入母隊春訓備戰3月底即將開打的新球季，兄弟這次有鄭浩均、江坤宇以及最後遞補的宋晟睿3人征戰經典賽，其中「美美」鄭浩均更是正面對決大聯盟道奇隊強打大谷翔平，對於子弟兵表現，兄弟日籍總教練平野惠一說不予置評，因為比賽時間大多都在中午球隊春訓期間，「我也很想看，但沒辦法看整場，所以沒辦法去評斷。」

中信兄弟這次有3人入選中華隊經典賽，江坤宇在台韓大戰10局上有一次關鍵觸擊短打，遞補台美混血龍恩的宋晟睿也有幾次震撼東京巨蛋的美技表現，至於投手鄭浩均更是擔綱台日大戰先發，面對大谷翔平、鈴木誠也、吉田正尚等大聯盟級強打部隊，雖然最後吞敗，但在面對這些大聯盟強打還是展現出過人的拚勁。

對於子弟兵表現，10日中職熱身賽賽前總教練平野惠一受訪時表示，自己對於他們都是不予置評，不過他也解釋，是因為這逢球隊春訓熱身賽期間，身為總教練都忙於球隊事務，所以沒有太多時間可以坐下來好好把一整場的比賽看完，「雖然我很想看，但真的沒辦法，連今天比賽都要從屏東趕過來，也因為沒辦法這樣認真把比賽看完，所以也不會去評論他們的表現。」

至於美美對戰大谷的想法，平野惠一笑說，「只要他沒有受傷、平安回來就好，希望這幾位選手回來都能稍微休息一下，轉換一下心情後，重新專注在接下來的球季上。」

▲平野惠一、鄭浩均。（圖／中信兄弟提供）