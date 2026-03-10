莊陳仲敖好投被MLB看見！賞捷克4K登官網亮點　距大聯盟只差一步

▲中華隊投手莊陳仲敖。（圖／記者林敬旻攝）

2026年世界棒球經典賽（WBC）預賽雖然已落幕，中華隊最終未能晉級複賽，但旅美投手莊陳仲敖在國際賽場上的表現仍受到關注。美國職棒大聯盟（MLB）官網近日盤點本屆賽事表現亮眼的農場新秀，其中效力奧克蘭運動家體系的莊陳仲敖也名列其中，成為少數被點名的台灣球員之一。

WBC對捷克好投 助中華隊奪首勝

莊陳仲敖在本屆經典賽預賽對戰捷克一役擔任先發，當時中華隊正處於0勝2敗的壓力之下，他挺身而出主投2.2局無失分，飆出4次三振，僅被擊出2支安打，幫助中華隊以14比0大勝，拿下本屆賽事首勝，同時也收下個人WBC首勝。

根據MLB官網新秀專家溫里布（Ben Weinrib）分析，莊陳仲敖該場用球數55球中有39顆好球，並成功製造9次揮空，整場比賽僅有1顆被擊出較強勁的擊球（初速97.1英里），展現出相當不錯的控球與壓制能力。

被列入14名亮眼新秀 星二代與狀元同榜

報導指出，本屆WBC共有14名來自各隊農場前30名的新秀在國際賽場展現潛力。除了莊陳仲敖外，還包括澳洲隊2024年選秀狀元、克里夫蘭守護者農場頭號新秀巴札納（Travis Bazzana），以及巴西17歲右投康崔拉斯（Joseph Contreras）。

值得一提的是，康崔拉斯在對美國隊的比賽中，曾讓球星「法官」賈吉（Aaron Judge）擊出雙殺打，他的父親正是曾效力中華職棒中信兄弟的投手何塞．康崔拉斯（Jose Contreras）。另外，天使農場外野手拉米瑞茲（Lucas Ramirez）則是傳奇球星「曼尼」曼尼．拉米瑞茲（Manny Ramirez）之子，也在本屆賽事繳出亮眼表現。

運動家升上3A 距離大聯盟最後一步

除了在經典賽嶄露頭角外，莊陳仲敖的職業生涯也迎來重要進展。運動家球團日前在縮減春訓名單時，將他升上3A拉斯維加斯飛行者隊，新球季將從小聯盟最高層級出發，距離踏上大聯盟舞台只剩最後一步。

回顧上季，25歲的莊陳仲敖在2A先發26場、出賽28場，投145.2局送出145次三振，防禦率4.08，各項數據皆創下生涯新高。如今升上3A，加上在WBC舞台的亮眼表現，也讓外界更加期待這位台灣右投未來挑戰大聯盟的機會。