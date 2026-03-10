運動雲

「愛哭鬼」辛苦了！陳冠宇結束國家隊生涯　同窗戰友王威晨送祝福

▲中華隊投手陳冠宇。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊投手陳冠宇。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡厚瑄／高雄報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）中華隊陣中資深左投、曾被譽為「陳陳大丈夫」的陳冠宇，9日晚間於社群媒體宣布結束將近20年的國家隊生涯，今其高中同期戰友、中信兄弟隊長王威晨在中職官辦熱身賽前受訪時，也分享了兩人從學生時代至今的深厚情誼，並還笑稱這位老同學就是「愛哭鬼」，但也希望跟他說一聲「辛苦了！」

陳冠宇過去就多次在國際賽拚褂上陣，2019年12強賽到2023年經典賽，再到2024年12強賽，他總計出賽14場共投12局只被敲出4支安打，飆出18次三振失1分，防禦率是驚人的0.75，在國際賽的穩定度一直是台灣隊教練團最放心的存在。

本屆經典賽，原本陳冠宇計畫將機會讓給年輕後輩而婉拒參賽，但在總教練曾豪駒的誠意邀約下，他決定最後一次披上戰袍，雖然最終意外成為全隊唯一未上場的球員，但他在場邊的精神喊話與經驗傳承，仍是團隊重要的支柱。

提到老同學陳冠宇宣布國際賽引退，王威晨第一時間的反應是笑說對方就是個愛哭鬼，「辛苦啦。對他的印象……我覺得他就是『愛哭鬼』。技術能力上，我們從高中他就是王牌投手，後來他出國，我們一直都還是有聯繫。」

王威晨也爆料，之前跟陳冠宇一起打國際賽時，都一直跟他說不要回來台灣，因為真心希望他能在日職闖出一片天，也透露當陳冠宇回台時，自己其實一度很希望能跟他同隊，雖然最後未能如願，但能在一同在職棒賽場以對手身分競爭，依然延續著那份跨越20年的友誼。

▲中信兄弟王威晨。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟王威晨。（圖／中信兄弟提供）

王威晨進入職棒的道路與成名極早的陳冠宇截然不同，大學時曾因為傷勢導致棒球生涯停滯，經歷當兵、打業餘隊，最後以末代選秀順位進入職棒，從二軍苦熬才站穩一軍。

 「冠宇覺得我很不容易，學生時代我確實蠻有機會出國旅外的，他也知道。後來我受了比較嚴重的傷，不是需要動刀的傷，但也很難解決，花了很久才回到球場，那段時間真的蠻困難的。」王威晨透露，當時正在日職發展的陳冠宇，始終保持聯繫並互相關心，兩人常聊起彼此在異鄉奮鬥與在台灣苦練的心路歷程。

隨著陳冠宇卸下國家隊重擔，未來兩位老友將專注於中職賽場，對於接下來的期許，王威晨給了最樸實也最真誠的祝福，「冠宇就……辛苦了。不要再受傷就好，畢竟我們到現在目前就是『不要受傷』就好，還能投球、還能投就好。」

