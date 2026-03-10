李玟勳旅日打棒球考上東京大學　創台灣第一人紀錄

▲▼李玟勳旅日打球考上東京大學。（圖／台日野球留學提供）

記者楊舒帆／綜合報導

李玟勳自新北市福營國中畢業後，便踏上赴日留學之路，高中就讀去年打進夏季甲子園的茨城縣明秀日立高校。高三時，他以考取東京大學為目標，可惜未能如願。之後雖考上日本前段私校、名列全國前3%的立教大學，他仍一邊入學、一邊持續備考，只為了進入心中唯一的目標──東京大學。經過一整年的苦讀與努力，李玟勳在今天公布的榜單上看見自己的名字，也成為台灣旅日留學生中，第一位考取東京大學的人，並延續棒球路。

李玟勳從國中時期開始，就是「文武雙全」的代表人物。不僅曾入選中華隊，國中會考也拿下4A++、1A的成績，正式赴日留學前更已通過日檢N1。赴日後，他直到高二都扛起球隊副隊長重任，一心希望帶領球隊挺進甲子園。而在赴日前便深埋心中的另一個遠大目標，就是考上日本最高學府東京大學。

高三參加日本共通測驗時，儘管成績已相當出色，仍不足以叩關心中的唯一志願。考上立教大學後，李玟勳毫不猶豫選擇先入學、再備考，為理想再拚一年。這一整年裡，他暫時放下最熱愛的棒球，腦中想的只有如何更接近目標、如何離錄取分數再近一些。他幾乎整天待在自習室裡，除了每天與家人通電話外，幾乎不和其他人面對面接觸。

時隔整整一年，前兩週結束最後考試後，剩下的只有等待放榜。雖然應考過程還算順利，但因考題多為申論與記述型，李玟勳始終無法十足把握自己是否能拿下高分。直到放榜這一天，他仍帶著忐忑心情等待結果公布。當他對照准考證號碼、慢慢滑過榜單時，心情也愈發緊張。直到看見自己的號碼清楚出現在榜單上，那些長時間壓抑的情緒終於找到出口。他第一時間打電話給遠在台灣的爸爸媽媽，一邊哭一邊報喜。李玟勳表示，特別感謝父母從一開始毫無保留地支持他，以及這一年來每天通話陪伴，也希望能第一時間把這份喜悅與他們分享。

除了家人，李玟勳也特別提到，明秀日立高校金澤監督在得知消息後非常興奮，甚至表示，自己的球隊打進甲子園，或是自己帶過的球員進入職棒，都沒有這次來得激動。不僅如此，李玟勳也是金澤監督執教30多年來，以及明秀日立高校校史上，第一位考取東京大學的學生。

另外，福營國中在得知這項喜訊後，校方與教練團也都替李玟勳感到高興。福營國中趙教練表示：「我們教練團一直都知道他的目標，他歷經低潮後重新下定決心，徹底展現出努力不一定會成功，但堅持比努力還可怕。」也希望能以李玟勳為例，鼓勵學弟們為了自己的目標堅持下去。

回顧這段歷程，李玟勳最深刻的體悟是：「常聽日本高校說，升學考試是『團體戰』。但對我自己來說，從小到大雖然受到很多老師和學校幫助，但讀書終究取決於自己讀或不讀，進了考場也只能靠自己，比較像是『個人戰』。可是這一年老實說很孤單，不過我也受到太多人的幫助，很幸運遇到很多理解我的貴人。其實在進入考場之前，需要很多人的協助與扶持，才能讓自己心無旁騖地準備，用最好的狀態走進考場。」也讓他逐漸理解所謂「團體戰」的真正意義。

他也表示，這一年並不特別辛苦，因為這本來就是自己4年前就訂下的目標，是本來就該做的事。現在心中除了感謝，也多了一份安心，「受到那麼多幫助，現在終於能有一點實際表現，稍微回饋每一位幫助過我的人。」

李玟勳在赴日就讀高中前，就理解ACE Program台日野球留學支援的理念，是希望培養出在社會上、球場上都能成為「王牌」的選手。朝著這個方向前進的同時，他心中文武雙全的典範，則是畢業於東京大學、並曾效力北海道日本火腿鬥士的學長宮台康平。因緣際會下，李玟勳有機會與從小到大的偶像宮台學長見面，不僅從對方身上得到許多建議與鼓勵，他更直言：「宮台學長是支撐我在文、武兩條路上都堅持下去的重要原因。」

此外，雖然有些不好意思，但李玟勳也坦言，自己的目標是追上、甚至超越宮台學長。「雖然現在達成了一個階段性目標，但這只是追上學長的起點。我也希望未來自己能成為學弟們的榜樣。」

取得東京大學入場券後，接下來也將迎來全新挑戰。棒球方面，李玟勳希望以「從零開始」的心態重新學習。他表示，雖然已經有兩年空窗期，但反而能從更客觀的角度重新認識棒球，也希望自己能貢獻力量，幫助球隊贏球。

至於學業方面，東京大學的「進學振分（進振／しんふり）」制度，是到大三才會依成績正式分發學部，因此大二以前的成績，將是能否進入理想志願的關鍵。對此，李玟勳也清楚表示：「毫無疑問，全日本最好的人才都在這裡，所以絕對不能鬆懈。」

