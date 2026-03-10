陳傑憲感性發文「有些故事不完美但足夠動人」　古林睿煬調皮回應

▲中華隊陳傑憲。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／日本東京報導

中華隊隊長陳傑憲在本屆經典賽首戰因傷未能在攻守兩端有所發揮，不過在關鍵台韓戰中，他於延長賽代跑並跑回致勝分，令人印象深刻。賽後他也在個人IG發布短片，回顧這段期間與中華隊並肩作戰的點滴並寫下，「有些故事雖然不完美但足夠動人。」

影片中收錄多個畫面，包括他做出像是牽起彼此雙手的慶祝動作，以及招牌的胸口「Team Taiwan」手勢。從12強賽到經典賽，陳傑憲率領中華隊一路拚戰，影片搭配滅火器歌曲《自信勇敢咱的名》，也剪進不少中華隊在東京巨蛋留下的經典瞬間，讓不少球迷看了相當感動。

陳傑憲發文寫下，「有些故事雖然不完美但足夠動人，辛苦了Team Taiwan。」貼文曝光後，也吸引不少隊友留言互動。古林睿煬引用球迷給隊長的稱號調皮回應「謝謝邊牧」，立刻引發關注；陳冠宇則回應，「謝謝你我心目中最棒的隊長」；林維恩也留言告白，「愛你喔隊長辛苦了。」不少球迷留言回應，因這段影片與文字帶起他的奮戰精神動容想哭。

中華隊此次雖未能走得更遠，但陳傑憲透過影片與文字，再次紀錄下這段並肩作戰的過程，也讓球迷重新回味本屆賽會中的感動時刻。