首勝韓國讓台灣球迷驕傲　辜仲諒挺五級棒球、提升打擊實力

▲辜仲諒。（圖／中華棒協提供）

▲辜仲諒。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

第六屆世界棒球經典賽（WBC）中華隊預計於今（10）日晚間自日本東京返國，許多民眾與球迷已準備前往接機。此次賽事期間，世界棒壘球總會（WBSC）資深技術人員全程觀賽。中華民國棒球協會理事長辜仲諒引述多名長年觀察中華隊戰力的國際球探意見表示，中華隊打擊仍有提升空間。本屆賽會中，打線火力較多仰賴具美職經驗的球員，相較之下，投手表現出色，守備也維持一流水準。

辜仲諒表示，「攻擊是最好的防守」，未來將全力提升中華隊打擊實力，並持續投入五級棒球發展，安排國內資深教練及技術委員共同研議，進一步提升台灣球員的打擊能力。

棒球是台灣的國球。辜仲諒在賽前也曾勉勵中華隊，強調穿上中華隊球衣所代表的榮譽感，期盼選手全力以赴、捍衛台灣尊嚴。儘管最終無緣晉級8強，但球員在比賽中展現的拚戰精神與韌性，仍贏得全民掌聲。

辜仲諒此次也特別飛往日本，全程陪同中華隊在東京巨蛋征戰，更見證WBC舉辦6屆、20年來，中華隊首次擊敗韓國的歷史性時刻。他直言，「這是一場非常痛快、讓所有台灣球迷都感到驕傲的勝利。」

賽後，辜仲諒也肯定選手以拚勁全力奮戰，讓世界看見台灣棒球「永不放棄」的精神。儘管預賽已告一段落，他仍期盼廣大球迷持續關注台灣五級棒球發展，力挺中華隊在下一場國際賽事中，展現台灣棒球的自信與實力。

▲辜仲諒。（圖／中華棒協提供）

▲辜仲諒。（圖／中華棒協提供）

