「上班族大軍」WBC捷克隊將赴京都觀光　醫生總教練有患者先返國

▲WBC捷克隊總教練哈金（Pavel Chadim）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組賽事今（10）日進入最後一天，已確定以分組第一晉級的日本隊將與捷克隊交手，捷克隊總教練哈金（Pavel Chadim）在接受日本節目訪問時談到球隊情況，透露部分球員賽後將前往京都觀光，而他則需返國替病患治療。

哈金10日登上TBS節目《THE TIME,》受訪，介紹捷克隊成員背景，透露隊上與多數職業化球隊不同，有不少球員平時仍有正職工作，包含消防員、塑膠製品公司業務、太空產業人員、核能企業人員等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此役預計先發登板的薩托利亞（Ondřej Satoria）同樣備受關注，這名電氣工程師在2023年WBC曾登板面對日本，並從大谷翔平手中奪下三振，當時成為國際棒壇話題人物。

談到這次再度對決日本與大谷，哈金表示，「我相信他的狀態很好，3年過去了，這對大谷翔平來說是一場復仇之戰，我希望不要被打成全壘打。」

面對由大聯盟與日本職棒頂尖球員組成的日本隊，哈金也坦言雙方條件差距，「我們是在有工作的情況下努力打棒球，雖然做了最大準備，但是否足夠，今天就會知道。」

此外，哈金透露部分捷克球員在比賽結束後將前往京都觀光，不過他本人並不會同行，他解釋，「有些選手會去，但我不會去，因為星期四已經有病人等著我，所以星期三一早就必須回去。」

▲捷克隊球員在WBC首戰前在東京巨蛋旁的摩天輪唱歌放鬆。（圖／翻攝自捷克棒協官方社群IG）