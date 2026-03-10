前2戰得分掛零後連退捷克、韓國　曾文誠讚中華隊求勝意志強

▲中華隊陳傑憲於突破僵局賽制上場跑壘得分。（圖／記者林敬旻攝）



記者胡冠辰／綜合報導

2026第6屆世界棒球經典賽中華隊以2勝2敗作收，最終因失分率比較無緣晉級8強。不過球隊在傷兵衝擊、前兩戰打線熄火的逆境下，後兩戰接連擊敗捷克、韓國，尤其延長10局力退韓國，寫下隊史經典賽首勝韓國紀錄。

知名球評曾文誠接受《ETtoday》訪問時表示，雖然最終沒能晉級，難免令人失望，但這支中華隊的求勝意志、守備穩定度與不放棄精神，仍值得肯定。

中華隊本屆賽事開打前就不平靜，先後受到傷兵影響，打線完整度受到衝擊；預賽前兩戰，中華隊先以0比3不敵澳洲，接著又遭日本0比13提前結束比賽，前兩場一分未得，讓晉級情勢急轉直下，也讓外界一度對球隊失去信心。

不過中華隊並未就此崩盤，第3戰面對捷克打線全面甦醒，以14比0大勝，重新點燃晉級希望；最終戰再與韓國鏖戰到延長10局，靠著關鍵攻守以5比4搶下勝利，寫下台灣在經典賽20年歷史中首度擊敗韓國的重要一頁。

針對中華隊為何能從前兩戰打擊熄火，迅速在後兩戰回溫，曾文誠認為，最大的關鍵就是球隊的「求勝意識」。

▲中華隊費爾柴德全壘打。（圖／記者林敬旻攝）



曾文誠表示，「前一場被提前結束，在這麼短的時間內，我覺得還是關係到求勝意識；我在想教練團或隊長陳傑憲應該都會鼓勵他們，所以他們調整得很快。」

他也提到，前一戰遭日本重擊後，球員信心難免受到打擊，但面對捷克之戰，中華隊很快就從低潮中拉回比賽節奏，關鍵就在於比賽一開始就有人挺身而出，帶動全隊士氣。

曾文誠指出，「很多人在對日本這場被打得這麼慘，可能信心都沒了，不過我覺得對捷克之戰一開始莊陳仲敖的投球帶動了士氣，後來費爾柴德的那支滿貫全壘打也很關鍵；如果前幾局還是打得很悶，可能結果就不太好。」

至於外界關注的投手調度部分，曾文誠則認為，中華隊整體安排其實沒有太大問題；首戰對澳洲時，徐若熙本來就是以全力搶勝為目標，最終輸球主因仍是打線未能給予火力支援。

▲中華隊投手古林睿煬。（圖／記者林敬旻攝）



對於第2戰對上日本的先發安排，曾文誠也表達支持；他認為，當時的用兵邏輯並沒有太大爭議，畢竟中華隊不可能把所有最強戰力都壓在這一場。

「因為你也不可能把古林睿煬用在這一場，」言下之意，曾文誠也認同當時推出鄭浩均應戰，是符合整體賽程布局的選擇。

看完中華隊4場預賽表現後，曾文誠表示，雖然球隊最終沒能挺進8強，大家一定會有一些失望，但整體而言，這支中華隊還是值得球迷掌聲。

曾文誠表示，「但我覺得還是要肯定，尤其是這幾年看到中華隊出去的求勝意志非常強，即便是在東京打，我覺得還是要給球員最大的掌聲。」

▲中華隊鄭宗哲全壘打。（圖／記者林敬旻攝）



他也特別提到，本屆賽事球迷始終力挺中華隊，即使前兩戰內容不理想，仍持續替球員加油，而這種球迷與球員彼此支撐的力量，也是球隊能在逆境中反彈的重要原因。

除了求勝意志外，曾文誠也點出另一個值得肯定的地方，就是中華隊本屆預賽4戰打完沒有出現任何守備失誤，對他來說，這是比賽內容中非常重要、也非常難得的一環。

「守備穩，投手就會穩，你看不管是江坤宇、吳念庭、張育成這些都是守備不錯的球員，跟過往中華隊打擊好、守備卻讓人擔心的狀況相比，這次這方面的確是很值得肯定。」