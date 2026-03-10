運動雲

>

前2戰得分掛零後連退捷克、韓國　曾文誠讚中華隊求勝意志強

▲中華隊陳傑憲於突破僵局賽制上場跑壘得分。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊陳傑憲於突破僵局賽制上場跑壘得分。（圖／記者林敬旻攝）

記者胡冠辰／綜合報導

2026第6屆世界棒球經典賽中華隊以2勝2敗作收，最終因失分率比較無緣晉級8強。不過球隊在傷兵衝擊、前兩戰打線熄火的逆境下，後兩戰接連擊敗捷克、韓國，尤其延長10局力退韓國，寫下隊史經典賽首勝韓國紀錄。

知名球評曾文誠接受《ETtoday》訪問時表示，雖然最終沒能晉級，難免令人失望，但這支中華隊的求勝意志、守備穩定度與不放棄精神，仍值得肯定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中華隊陳傑憲上場跑壘跑回超前分。（圖／記者林敬旻攝）

中華隊本屆賽事開打前就不平靜，先後受到傷兵影響，打線完整度受到衝擊；預賽前兩戰，中華隊先以0比3不敵澳洲，接著又遭日本0比13提前結束比賽，前兩場一分未得，讓晉級情勢急轉直下，也讓外界一度對球隊失去信心。

不過中華隊並未就此崩盤，第3戰面對捷克打線全面甦醒，以14比0大勝，重新點燃晉級希望；最終戰再與韓國鏖戰到延長10局，靠著關鍵攻守以5比4搶下勝利，寫下台灣在經典賽20年歷史中首度擊敗韓國的重要一頁。

針對中華隊為何能從前兩戰打擊熄火，迅速在後兩戰回溫，曾文誠認為，最大的關鍵就是球隊的「求勝意識」。

▲中華隊費爾柴德全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊費爾柴德全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

曾文誠表示，「前一場被提前結束，在這麼短的時間內，我覺得還是關係到求勝意識；我在想教練團或隊長陳傑憲應該都會鼓勵他們，所以他們調整得很快。」

他也提到，前一戰遭日本重擊後，球員信心難免受到打擊，但面對捷克之戰，中華隊很快就從低潮中拉回比賽節奏，關鍵就在於比賽一開始就有人挺身而出，帶動全隊士氣。

曾文誠指出，「很多人在對日本這場被打得這麼慘，可能信心都沒了，不過我覺得對捷克之戰一開始莊陳仲敖的投球帶動了士氣，後來費爾柴德的那支滿貫全壘打也很關鍵；如果前幾局還是打得很悶，可能結果就不太好。」

至於外界關注的投手調度部分，曾文誠則認為，中華隊整體安排其實沒有太大問題；首戰對澳洲時，徐若熙本來就是以全力搶勝為目標，最終輸球主因仍是打線未能給予火力支援。

▲中華隊投手古林睿煬。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊投手古林睿煬。（圖／記者林敬旻攝）

對於第2戰對上日本的先發安排，曾文誠也表達支持；他認為，當時的用兵邏輯並沒有太大爭議，畢竟中華隊不可能把所有最強戰力都壓在這一場。

「因為你也不可能把古林睿煬用在這一場，」言下之意，曾文誠也認同當時推出鄭浩均應戰，是符合整體賽程布局的選擇。

看完中華隊4場預賽表現後，曾文誠表示，雖然球隊最終沒能挺進8強，大家一定會有一些失望，但整體而言，這支中華隊還是值得球迷掌聲。

曾文誠表示，「但我覺得還是要肯定，尤其是這幾年看到中華隊出去的求勝意志非常強，即便是在東京打，我覺得還是要給球員最大的掌聲。」

▲中華隊鄭宗哲全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊鄭宗哲全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

他也特別提到，本屆賽事球迷始終力挺中華隊，即使前兩戰內容不理想，仍持續替球員加油，而這種球迷與球員彼此支撐的力量，也是球隊能在逆境中反彈的重要原因。

除了求勝意志外，曾文誠也點出另一個值得肯定的地方，就是中華隊本屆預賽4戰打完沒有出現任何守備失誤，對他來說，這是比賽內容中非常重要、也非常難得的一環。

「守備穩，投手就會穩，你看不管是江坤宇、吳念庭、張育成這些都是守備不錯的球員，跟過往中華隊打擊好、守備卻讓人擔心的狀況相比，這次這方面的確是很值得肯定。」

關鍵字： 2026WBC2026WBC中華隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

韓國控分爭議燒到場外！文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

韓國控分爭議燒到場外！文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

韓澳戰「站著被三振」惹議！文保景維基百科遭改：毫無運動家精神

韓澳戰「站著被三振」惹議！文保景維基百科遭改：毫無運動家精神

費爾柴德發文感謝中華隊　林維恩直呼最愛、宋晟睿邀到台中

費爾柴德發文感謝中華隊　林維恩直呼最愛、宋晟睿邀到台中

「致我打了20年的中華隊」　陳冠宇感性告別：他們會一直走下去

「致我打了20年的中華隊」　陳冠宇感性告別：他們會一直走下去

與澳、韓同為2勝2敗...台灣輸在哪？關鍵在「這一局」無緣晉級

與澳、韓同為2勝2敗...台灣輸在哪？關鍵在「這一局」無緣晉級

快訊／台灣、澳洲淘汰！韓國7比2獲勝前進邁阿密　

快訊／台灣、澳洲淘汰！韓國7比2獲勝前進邁阿密　

中華隊今返台全員商務艙！眷屬、後勤教練團也升等　旅外歸建母隊

中華隊今返台全員商務艙！眷屬、後勤教練團也升等　旅外歸建母隊

前大聯盟強打槓上總教練！巴拿馬遭淘汰休息區還爆內鬨

前大聯盟強打槓上總教練！巴拿馬遭淘汰休息區還爆內鬨

快訊／台灣英雄返國班機時間曝！

快訊／台灣英雄返國班機時間曝！

悍將WBC太扛！母隊富邦發240萬元表揚傑出代表、集訓沒入選也有賞

悍將WBC太扛！母隊富邦發240萬元表揚傑出代表、集訓沒入選也有賞

【勇敢的人先享受】3歲妹妹解鎖兩輪腳踏車 甚至還會站著騎！

熱門新聞

韓國控分爭議燒到場外！文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

韓澳戰「站著被三振」惹議！文保景維基百科遭改：毫無運動家精神

費爾柴德發文感謝中華隊　林維恩直呼最愛、宋晟睿邀到台中

「致我打了20年的中華隊」　陳冠宇感性告別：他們會一直走下去

與澳、韓同為2勝2敗...台灣輸在哪？關鍵在「這一局」無緣晉級

快訊／台灣、澳洲淘汰！韓國7比2獲勝前進邁阿密　

讀者回應

﻿

熱門新聞

1文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

2文保景維基被改了！網友狠酸：消極進攻

3費爾柴德發文感謝中華隊　林維恩直呼最愛

4陳冠宇感性告別國家隊

5與澳、韓同為2勝2敗...台灣輸在哪？關鍵在「這一局」

最新新聞

1曾豪駒感性發文： 讓我們一起畢業

2台人出征文保景IG！奧運銅牌文姿云：風度拿出來

3曾文誠讚中華隊求勝意志強

4東京巨蛋齊喊「加油澳洲」讓全隊動容

5大谷翔平同步備戰大聯盟開季

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

飆三振！東京巨蛋響《將軍令》　曾峻岳直呼感謝：我自己也嚇到

【贏韓國就是爽】經典賽大復仇！中華隊苦戰10局5:4奪勝！贏球瞬間場子炸了！ #WBC

【有禮貌的翔平】賽前見到王貞治　主動脫帽致意、握手全場狂讚

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

Jennie被黃牛緊跟要簽名　崩潰求：讓我過屬於自己的一天

Ella演唱會大秀腹肌　超狂「真空腹」粉絲看呆

小S現身信義區辦簽名會　聽粉絲暖打氣..她哽咽：我快哭了！

【重大車禍】台61桃園觀音段2命危4傷！北上全線封閉

【比報天氣重要XD】一知道中華隊贏球 機長立刻廣播：我們贏韓國了！全機乘客瞬間嗨翻
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366