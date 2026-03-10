運動雲

>

澳洲遭韓國淘汰止步首輪　東京巨蛋齊喊「加油澳洲」讓全隊動容

▲澳洲隊Wingrove全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

▲澳洲隊Wingrove全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

記者胡冠辰／綜合報導

2026世界棒球經典賽澳洲隊10日在小組賽關鍵戰以2比7不敵韓國，確定止步首輪；賽後一天澳洲隊透過官方社群發文，向一路支持他們的日本與澳洲球迷致謝，直言比賽尾聲東京巨蛋全場高喊應援口號的畫面，讓全隊深受感動。

澳洲原本握有相對有利的晉級情勢，只要在分組賽持續搶勝，就有機會挺進8強；不過面對背水一戰的韓國，澳洲未能守住局面，最終以2比7吞敗，賽後球員難掩失落情緒，甚至流下淚水，也宣告本屆經典賽旅程提前告終。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在遭淘汰後隔天，澳洲隊於官方社群平台發表感言，特別提到比賽最後時刻來自全場觀眾的支持，讓球員留下深刻印象。

澳洲隊表示：「比賽最後，東京巨蛋全場一起高喊『加油，澳洲』，真的讓我們非常感動。」

對於一路以來的支持，澳洲隊也完整表達感謝之意，並回顧這次在日本備戰與參賽的點滴。

澳洲隊說：「在這次賽會，以及賽前集訓期間，無論是在日本還是在澳洲，我們都獲得了非常多的支持，真的非常感謝；這一切從數字上就看得出來，有超過3000人來到府中的比賽現場，這真的令人難以置信。」

「我們在日本成為新聞標題，也讓人感到驚訝，簽名、加油訊息、來自澳洲的聲援、家人給予的愛，所有一切都非常特別；這項賽事之所以如此精彩，其中一個原因，就是我們能把澳洲的棒球文化與社群分享給更多新朋友，並邀請大家一起加入，我們真切感受到與支持者之間的連結，而我們也為了晉級拚盡全力。」

儘管結果不如預期，澳洲隊仍強調，正因球迷的力挺如此真切，才讓這場失利更加令人不甘。

澳洲隊最後表示：「謝謝你們為我們加油，給我們力量，真的非常感謝，也正因如此，這次的結果才讓人更加懊悔；我們現在真的不知道該說什麼，但唯一能說的是，真的非常謝謝大家。」

關鍵字： 2026WBC2026WBC日韓

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

韓國控分爭議燒到場外！文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

韓國控分爭議燒到場外！文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

韓澳戰「站著被三振」惹議！文保景維基百科遭改：毫無運動家精神

韓澳戰「站著被三振」惹議！文保景維基百科遭改：毫無運動家精神

費爾柴德發文感謝中華隊　林維恩直呼最愛、宋晟睿邀到台中

費爾柴德發文感謝中華隊　林維恩直呼最愛、宋晟睿邀到台中

「致我打了20年的中華隊」　陳冠宇感性告別：他們會一直走下去

「致我打了20年的中華隊」　陳冠宇感性告別：他們會一直走下去

與澳、韓同為2勝2敗...台灣輸在哪？關鍵在「這一局」無緣晉級

與澳、韓同為2勝2敗...台灣輸在哪？關鍵在「這一局」無緣晉級

快訊／台灣、澳洲淘汰！韓國7比2獲勝前進邁阿密　

快訊／台灣、澳洲淘汰！韓國7比2獲勝前進邁阿密　

中華隊今返台全員商務艙！眷屬、後勤教練團也升等　旅外歸建母隊

中華隊今返台全員商務艙！眷屬、後勤教練團也升等　旅外歸建母隊

前大聯盟強打槓上總教練！巴拿馬遭淘汰休息區還爆內鬨

前大聯盟強打槓上總教練！巴拿馬遭淘汰休息區還爆內鬨

快訊／台灣英雄返國班機時間曝！

快訊／台灣英雄返國班機時間曝！

悍將WBC太扛！母隊富邦發240萬元表揚傑出代表、集訓沒入選也有賞

悍將WBC太扛！母隊富邦發240萬元表揚傑出代表、集訓沒入選也有賞

【贏韓國全靠牠加持(誤)】薩摩耶精準預測台韓戰贏家！霸氣態度帥到爆XD

熱門新聞

韓國控分爭議燒到場外！文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

韓澳戰「站著被三振」惹議！文保景維基百科遭改：毫無運動家精神

費爾柴德發文感謝中華隊　林維恩直呼最愛、宋晟睿邀到台中

「致我打了20年的中華隊」　陳冠宇感性告別：他們會一直走下去

與澳、韓同為2勝2敗...台灣輸在哪？關鍵在「這一局」無緣晉級

快訊／台灣、澳洲淘汰！韓國7比2獲勝前進邁阿密　

讀者回應

﻿

熱門新聞

1文保景IG被灌爆　台灣球迷狂酸

2文保景維基被改了！網友狠酸：消極進攻

3費爾柴德發文感謝中華隊　林維恩直呼最愛

4陳冠宇感性告別國家隊

5與澳、韓同為2勝2敗...台灣輸在哪？關鍵在「這一局」

最新新聞

1曾豪駒感性發文： 讓我們一起畢業

2台人出征文保景IG！奧運銅牌文姿云：風度拿出來

3曾文誠讚中華隊求勝意志強

4東京巨蛋齊喊「加油澳洲」讓全隊動容

5大谷翔平同步備戰大聯盟開季

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

飆三振！東京巨蛋響《將軍令》　曾峻岳直呼感謝：我自己也嚇到

【贏韓國就是爽】經典賽大復仇！中華隊苦戰10局5:4奪勝！贏球瞬間場子炸了！ #WBC

【有禮貌的翔平】賽前見到王貞治　主動脫帽致意、握手全場狂讚

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

Jennie被黃牛緊跟要簽名　崩潰求：讓我過屬於自己的一天

Ella演唱會大秀腹肌　超狂「真空腹」粉絲看呆

小S現身信義區辦簽名會　聽粉絲暖打氣..她哽咽：我快哭了！

【重大車禍】台61桃園觀音段2命危4傷！北上全線封閉

【比報天氣重要XD】一知道中華隊贏球 機長立刻廣播：我們贏韓國了！全機乘客瞬間嗨翻
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366