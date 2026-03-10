澳洲遭韓國淘汰止步首輪　東京巨蛋齊喊「加油澳洲」讓全隊動容

▲澳洲隊Wingrove全壘打。（圖／記者林敬旻攝）



記者胡冠辰／綜合報導

2026世界棒球經典賽澳洲隊10日在小組賽關鍵戰以2比7不敵韓國，確定止步首輪；賽後一天澳洲隊透過官方社群發文，向一路支持他們的日本與澳洲球迷致謝，直言比賽尾聲東京巨蛋全場高喊應援口號的畫面，讓全隊深受感動。

澳洲原本握有相對有利的晉級情勢，只要在分組賽持續搶勝，就有機會挺進8強；不過面對背水一戰的韓國，澳洲未能守住局面，最終以2比7吞敗，賽後球員難掩失落情緒，甚至流下淚水，也宣告本屆經典賽旅程提前告終。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在遭淘汰後隔天，澳洲隊於官方社群平台發表感言，特別提到比賽最後時刻來自全場觀眾的支持，讓球員留下深刻印象。

澳洲隊表示：「比賽最後，東京巨蛋全場一起高喊『加油，澳洲』，真的讓我們非常感動。」

對於一路以來的支持，澳洲隊也完整表達感謝之意，並回顧這次在日本備戰與參賽的點滴。

澳洲隊說：「在這次賽會，以及賽前集訓期間，無論是在日本還是在澳洲，我們都獲得了非常多的支持，真的非常感謝；這一切從數字上就看得出來，有超過3000人來到府中的比賽現場，這真的令人難以置信。」

「我們在日本成為新聞標題，也讓人感到驚訝，簽名、加油訊息、來自澳洲的聲援、家人給予的愛，所有一切都非常特別；這項賽事之所以如此精彩，其中一個原因，就是我們能把澳洲的棒球文化與社群分享給更多新朋友，並邀請大家一起加入，我們真切感受到與支持者之間的連結，而我們也為了晉級拚盡全力。」

儘管結果不如預期，澳洲隊仍強調，正因球迷的力挺如此真切，才讓這場失利更加令人不甘。

澳洲隊最後表示：「謝謝你們為我們加油，給我們力量，真的非常感謝，也正因如此，這次的結果才讓人更加懊悔；我們現在真的不知道該說什麼，但唯一能說的是，真的非常謝謝大家。」