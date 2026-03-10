運動雲

「三振大谷的工程師」對日先發　捷克教頭：這是他的最後一舞

▲▼捷克工程師右投薩托利亞（Ondřej Satoria）。（圖／達志影像／美聯社）

▲捷克工程師右投薩托利亞（Ondřej Satoria）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／日本東京報導

經典賽C組最後一場日本與捷克之戰，捷克將派出曾三振過大谷翔平的薩托利亞（Ondřej Satoria）先發，總教練哈吉姆（Pavel Hadzim）更在賽前透露，這將是他的「最後一舞」，也讓這場比賽增添話題。

根據日媒報導，捷克在本屆經典賽前3戰吞下3連敗，面對小組賽最後一戰，決定由29歲右投薩托利亞扛下先發重任。身兼電氣技師工作的他，過去就因一邊上班、一邊打球的特殊背景受到關注，2023年前一屆經典賽對上日本時，更曾讓大谷翔平擊出一壘滾地球，之後又賞給他一次揮空三振，留下深刻印象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

薩托利亞本屆賽會同樣有穩定表現，6日對澳洲之戰以第二任投手身分登板，投出3又2/3局無失分內容，也成為捷克教練團此次安排他在日本戰先發的重要原因。

哈吉姆在賽前表示，薩托利亞是捷克最近3場比賽中表現最好的投手，因此決定將最後一戰交給他先發。哈吉姆也特別提到，薩托利亞預計將在本屆賽會後自國家隊引退，「這將是他的最後一舞」，並盛讚他長年以來對捷克棒球貢獻很大，也為捷克棒球的未來帶來希望。

對於外界將焦點放在薩托利亞曾經三振過大谷，哈吉姆則強調，這次安排先發並不是因為上屆對大谷投出代表作，也不是所謂的「復仇」戲碼。他表示，教練團單純是依照球員近況與表現做出決定，甚至大谷是否會先發出賽都還未必。

隨著日本已提前確定以分組第一晉級8強，這場與捷克的比賽雖然不影響晉級局勢，但薩托利亞的告別登板，以及他是否能再次壓制日本打線，依舊成為賽前另一個關注焦點。

