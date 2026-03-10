佐野慈紀點名種市篤暉「無雙狀態」　侍JAPAN牛棚8強戰關鍵武器

▲種市篤暉。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

日本武士隊「侍JAPAN」在第6屆世界棒球經典賽預賽以3戰全勝、分組第1之姿晉級，將在美國邁阿密迎來8強戰；前近鐵名宿佐野慈紀近日也針對日本隊後援戰力提出分析，特別點名右投種市篤暉是牛棚中的關鍵戰力，直言他目前正處於「無雙狀態」。

種市篤暉在7日對南韓一戰迎來WBC生涯初登板，就繳出連續三振3名打者的強勢內容，並收下勝投；面對澳洲之戰，他又在第8局、日本隊2比1領先時登板後援，再度展現壓制力，連兩戰都投出3上3下，穩定替日本隊守住領先。

對於種市本屆賽會的表現，佐野慈紀給出高度評價，尤其盛讚他的招牌指叉球已達極高完成度。

佐野表示，「他的指叉球幾乎沒有失投，直球本身也很有威力，而且從很有角度的直球軌道出手後，球會沿著幾乎相同的軌跡明顯下墜；第一次對上的打者，應該很難去應付那顆指叉球。」

種市目前在本屆賽會已出賽2場，被安打數仍是0並送出5次三振，展現近乎完美的壓制內容；佐野也進一步指出，種市如今的狀態，正是他最具宰制力的時刻，「他狀態好的時候，真的就是一路無雙，我覺得他現在就是處在那種無雙的狀態。」

日本隊接下來在8強賽預料將遭遇具備長打火力的大聯盟級打者，不過佐野仍看好種市有能力在更高強度的對決中持續發揮。

佐野認為，「因為他能夠把指叉球控制得很好，只要未來能用那種從壞球進到好球帶的指叉球去搶到球數，他就完全有能力對付那些打者。」